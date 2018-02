Costel Enache, scos ţap ispăşitor

« Alte stiri din categoria Sport

Valeriu Iftime nu l-a iertat nici pe antrenorul Costel Enache după ratarea play-off-ului. El îl acuză pe antrenor că a greşit campania de transferuri. „Dar să ne înţelegem, transferurile le-am făcut după nasul antrenorului Enache. Şi el are o mare vină pentru aceste rezultate. E clar că n-a avut fler, e clar că a folosit nişte jucători care se vedea din tribună că nu dau randament. Dezamăgirea este imensă, dar mi-am dat seama că suntem mici şi nu avem ce căuta în play-off. E clar că nu ştim să jucăm în momente de presiune. Primul instinct este să mă las, dar sunt ambiţios şi mă gândesc să continui”, a conchis Iftime.

În schimb, Costel Enache a pus ratarea play-off-ului pe seama presiunii foarte mari, aceasta făcându-i pe elevii săi să clacheze. „Şi destinul ne-a jucat o festă... Noi ne-am anulat şansele. Am plecat cu şanse foarte mari, am cedat presiunii, nu am fost eficienţi. Nu sună extraordinar de bine, dar suntem acolo unde ne-am evaluat noi”, a declarat Enache.