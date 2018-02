Iftime îl desfiinţează pe Moruţan

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a digerat cu greu ratarea play-off-ului de către echipa pregătită de Costel Enache. Înfrângerea pe care botoşănenii au suferit-o în ultima etapă la Ovidiu, pe terenul campioanei, scor 2-1, i-a scos definitiv din calculele pentru play-off. Iftime nu a trecut uşor peste acest eşec având în vedere că formaţia sa a cochetat tot sezonul cu locurile fruntaşe şi a lansat atacuri dure asupra lui Enache şi a elevilor săi. Finanţatorul botoşănenilor şi-a fixat în principal tirul asupra lui Olimpiu Moruţan, desfiinţându-l efectiv pe puştiul pe care Gigi Becali a plătit în această iarnă 700.000 de euro şi care joacă până în vară sub formă de împrumut la formaţia pregătită de Costel Enache. „Cea mai mare deziluzie este Moruţan. Am văzut în meciul de la Ovidiu un TGV vs. un tractor stricat, mă refer la Ianis vs. Olimpiu. Oriunde ar juca, nu are dreptul să se comporte aşa, la cât s-a vorbit despre el. Are 18 ani, are maşină frumoasă şi o gagică pe măsură şi crede că este buricul pământului. În condiţiile astea, cam uiţi că eşti fotbalist”, a afirmat Valeriu Iftime.

În jocul de la Ovidiu, Moruţan a pierdut clar duelul decarilor cu Ianis Hagi. Aşteptat cu mare interes, duelul dintre Ianis Hagi şi Olimpiu Moruţan, cei mai talentaţi tineri decari din Liga I, a fost unul fără istoric, Hagi jr. tranşându-l clar în favoarea sa. Cu toate că era de aşteptat să facă diferenţa Moruţan a fost de nerecunsocut, fiind o umbră a jucătorului a căror evoluţii i-au adus transferul la FCSB în iarnă. De altfel, din cauza jocului său sub aşteptări, Moruţan a şi fost schimbat după 45 de minute de joc de Costel Enache. În schimb, Ianis Hagi a fost jucătorul care a făcut diferenţa pe teren. Pe lângă golul marcat în minutul 34, şut din marginea careului de 16 metri la colţul scurt, Hagi jr. şi-a trecut în cont şi o bară din lovitură liberă, mingea trimisă de căpitanul campioanei în minutul 60 de la 20 de metri izbind transversala porţii apărate de Cobrea. „A fost un meci greu. Am încercat să ne creăm cât mai multe şanse de gol. La sfârşit am dat mai multe goluri ca ei şi am câştigat. Noi avem mereu aceeaşi mentalitate, să atacăm, indiferent dacă suntem conduşi sau nu. Este important că mi-a ieşit să marchez, dar mai important că am câştigat”, a declarat Ianis Hagi la interviurile de după meci.