Costel Enache îşi asumă ratarea play-off-ului

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, şi-a asumat ieri într-o conferinţă de presă, ratarea play-off-ului Ligii I.

Tehnicianul botoşănenilor a declarat că play-off-ul nu s-a ratat la meciul pierdut în ultimul minut la Ovidiu, cu Viitorul Constanţa, ci în urma lipsei de eficacitate a echipei în ultimele şase partide în care elevii săi au câştigat doar un punct şi au marcat două goluri, ambele de la 11 metri. „Dacă eu sunt principalul vinovat, eu îmi asum. Asumarea constă în faptul că dacă obiectivele imediate nu sunt realizabile cred că munca mea nu mai are niciun rost. Pentru mine, dezamăgirea cea mai mare este faptul că nu am mai pierdut niciodată nimic care era aproape palpabil. Aia e durerea mea cea mai mare. Noi am avut în mână lucrul acesta şi l-am scăpat, l-am lăsat să ne scape. Nu la Viitorul am pierdut noi play-off-ul. Am avut cele cinci meciuri în care nu am fost eficienţi”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al echipei.