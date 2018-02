Jucătorii, dezamăgiţi de ratarea primelor şase locuri

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătorul FC Botoşani Florin Acsinte a declarat că nu s-a gândit niciodată că gruparea locală poate rata play-off-ul. Fundaşul stânga a recunoscut că dezamăgirea sa şi a coechipierilor săi după acest eşec este uriaşă şi a spus că vina aparţine tuturor. „Nu am crezut că această echipă nu prinde play-off. E frustrant, foarte frustrant. Eu am jucam numai un meci şi mi s-a rupt sufletul când i-am văzut pe băieţi după ultimul meci cât au suferit. Avem cu toţii vina că nu am reuşit să câştigăm punctele pe care ne bazam pentru accederea în play-off, dar nu avem ce face, acesta este fotbalul, trebuie să învăţăm din trecut, să fim o echipă puternică mental”, a declarat Florin Acsinte.

Coechipierul acestuia, Andrei Dumitraş, a declarat că atmosfera în vestiar este una tristă după ce echipa a ratat play-off-ul. „E apăsător cum s-au petrecut lucrurile. Când am venit aici am venit cu gândul să ne calificăm în play-off şi a fost frumos, dar supărarea este destul de mare. În vestiar suntem supăraţi toţi. Suntem noi dezamăgiţi pentru că am dezamăgit pe ceilalţi care au crezut în noi. Am ratat acest obiectiv, dar trebuie să ne adunăm, să demonstrăm că suntem o familie şi împreună suntem puternici”, a declarat Andrei Dumitraş.