Becali îşi desfiinţează jucătorii

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, şi-a desfiinţat echipa după umilinţa de la Roma, scor 5-1 pentru Lazio, în meciul retur al şaisprezecimilor Ligii Europa. Becali a declarat că ar fi schimbat toată echipa FCSB la pauză. „Dacă mă întreba cineva la pauză «ce schimbări ai vrea să faci», eu spuneam toată echipa, 11. Trebuia să schimbăm 11 jucători. Nedelcu a fost un fel de spectator, el trebuia să stea în tribună, dar nu poţi da vina numai pe el. Dacă nu are jucători lângă el, devine mai emotiv. Dau vina pe toată echipa, nu pe el. El a jucat prost, pentru că toată echipa a jucat prost. Cred că se putea aborda altfel meciul ăsta... Meciul ăsta trebuia să se joace cu trei mijlocaşi centrali la închidere, 4-3-3, şi stăteam, cum a făcut Mourinho, când a jucat Inter cu Barcelona. «N-ai voie să treci centrul terenului» şi dacă marcam un gol pe contraatac, bine, dacă nu, la revedere. Cu Filip, Nedelcu şi Ovidiu Popescu. Era altceva dacă era Pintilii. Nu Immobile ne-a dat trei, noi ne-am dat trei. I-am zis noi: «vino, mă, să ne dai trei!»”, a declarat Becali.

Acesta a mai spus că nu va mai vorbi despre fotbalul european. „S-a demonstrat că eu nu ştiu la fotbal. Îmi văd de treaba mea, ca să nu fiu penibil. Asta am fost eu prin ceea ce am spus, penibil: că suntem mai puternici ca ei, că nu ştiu ce, că nu ştiu cum. E diferenţă mare de clasă, diferenţă mare de filozofia fotbalului, de tot. Am mai jucat noi, şi cu Real Madrid, şi cu Chelsea, şi cu Ajax, dar ca în seara asa (n.r. - joi seară), aşa, nişte jaloane... Am fost jaloane în seara asta. Nu am jucat nimic, am intrat într-o degringoladă, făceau ce voiau ei. Doi, trei ani nu mai vorbesc de fotbal european, ca să nu mai vorbesc prostii, tac din gură”, a spus el, la Digi Sport.

FCSB a fost eliminată din Liga Europa după ce s-a înclinat cu scorul de 5-1 (3-0) în meciul cu Lazio Roma, disputat joi seară, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei, în manşa a doua a şaisprezecimilor de finală ale competiţiei. Golurile au fost înscrise de Ciro Immobile (minutele 7, 43 şi 71), Bastos (35) şi Felipe Anderson (51), respectiv Harlem Gnohere (82).

FCSB a jucat foarte slab, timorat, comiţând multe greşeli, departe de evoluţia curajoasă din tur, când s-a impus cu 1-0. Antrenorul lazialilor, Simone Inzaghi, a folosit mult mai mulţi titulari obişnuiţi faţă de partida tur, menajându-l însă pe Sergej Milinković-Savić, unul dintre cei mai buni jucători ai săi. Fundaşul românul Ştefan Radu nu a fost în lotul lui Lazio pentru această întâlnire, după ce în manşa întâi a rămas pe banca de rezerve.

România a rămas astfel fără ultima sa reprezentantă în actualul sezon al cupelor europene.

Numeroşi suporteri români au încurajat-o pe FCSB la acest meci, disputat pe ploaie.

Echipa antrenată de Nicolae Dică a suferit a doua înfrângere grea în acest sezon în cupele europene, după 1-5 acasă cu Sporting Lisabona în returul play-off-ului Ligii Campionilor.