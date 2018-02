MoruÅ£an, pus la zid ÅŸi de Gigi Becali

« Alte stiri din categoria Sport

Olimpiu Moruţan a fost luat la ţintă şi de Gigi Becali. Finanţatorul „roş-albaştrilor” l-a acuzat pe Moruţan de faptul că nu mai joacă nimic şi a pus rezultatele slabe ale FC Botoşani pe seama lipsei de randament a decarului pe care a plătit un milion de euro. Patronul FCSB i-a dat dreptate lui Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, care l-a pus la zid pe elevul lui Costel Enache. „Are dreptate Iftime de la Botoşani. Am dat un milion pe Moruţan, are 18 ani, a văzut nişte bani, ce să mai alerge el? El e adormit, ce-l mai interesează echipa lui? Gata, e stelist, el să-şi facă freza şi gata. A spus că va muri la Steaua? La Steaua mori dacă ai valoare. Dacă ai valoare, rămâi! Altfel, stai pe bară. Aţi văzut doar, la Golofca. Moruţan n-a înţeles nimic, păcat de el. Credeam că înţelege ceva de la viaţă, că vrea să muncească. Ăştia sunt jucătorii”, a declarat Becali la Digi Sport.

După înfrângerea de la Ovidiu cu Viitorul, finanţatorul botoşănenilor şi-a fixat în principal tirul asupra lui Olimpiu Moruţan. „Cea mai mare deziluzie este Moruţan. Am văzut în meciul de la Ovidiu un TGV vs. un tractor stricat, mă refer la Ianis vs. Olimpiu. Oriunde ar juca, nu are dreptul să se comporte aşa, la cât s-a vorbit despre el. Are 18 ani, are maşină frumoasă şi o gagică pe măsură şi crede că este buricul pământului. În condiţiile astea, cam uiţi că eşti fotbalist”, a afirmat Valeriu Iftime.

Fotbalistul a fost apărat de agentul său, Florin Vulturar, care a dezvăluit că Moruţan şi iubita sa au o relaţie de foarte mult timp. „Olimpiu e un talent mare, un jucător care promite mult pe viitor, dar totuși e încă un copil. Are o scădere de forma, probabil au venit toate foarte repede peste el, dar e un copil cu picioarele pe pământ. Noi toţi trebuie să avem grijă de el să se maturizeze ca fotbalist. Domnul Iftime știu că ţine foarte mult la Olimpiu, cu siguranţă e foarte supărat de ratarea calificării în play-off. Dânsul, împreună cu domnul Şfaiţer, pun foarte mult suflet la echipă şi e de înţeles. Am vorbit forte mult zilele astea cu Oli, se va antrena forte bine şi următoarele meciuri va face diferenţa cu siguranţă. Referitor la toate articolele care au ieșit în presă, cu «bomba sexy» din viaţa lui Moruţan, nu au nicio treabă cu realitatea. E prietena lui de mult timp, o fata dintr-o familie foarte bună, studentă la drept, foarte apropiaţi ca vârstă şi ştiu personal că îl încurajează foarte mult pe Oli”, a conchis Florin Vulturar.