Cristi Pustai îi consolează pe botoşăneni

Fostul tehnician al FC Botoşani, Cristi Pustai, în prezent antrenor principal la Gaz Metan Mediaş, a ţinut să-i consoleze pe botoşăneni pentru ratarea calificării în play-off. La conferinţa de presă de după jocul pierdut de echipa sa, Pustai a afirmat că situaţia FC Botoşani este trasă la indigo cu cea a Mediaşului din sezonul trecut. „În campionatul trecut am pierdut calificarea în play-off după ce am avut un avantaj mai mare, dar pe măsură ce se termina campionatul, echipele din spate au câştigat toate punctele puse în joc. Am pierdut o distanţă de nouă puncte. Am ieşit în ultima etapă. Echipele mari, cu spectatori, îşi revin pe final şi obţin maxim de puncte. În cinci meciuri ne trebuia o victorie şi noi am făcut două rezultate de egalitate”, a declarat Cristi Pustai.

Similitudinile merg şi mai departe. La fel ca şi la Gaz Metan Mediaş, oficialii FC Botoşani s-au pus pe vânzarea de jucători în perioada de iarnă, convinşi că fac afaceri bune, dar cei aduşi să-i înlocuiască nu au dat randamentul scontat.

În noul sezon, Gaz Metan Mediaş este cu un picior în eşalonul secund, echipa nemaigăsindu-şi cadenţa din debutul sezonului trecut.