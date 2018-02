Serie neagră întreruptă cu o victorie chinuită

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani s-a impus la limită, scor 1-0 (1-0), în ultima etapă a sezonului regular, meci susţinut pe „Municipal”, cu Gaz Metan Mediaş. Disputat pe un teren greu şi în faţa unei asistenţe reduse, partida a fost una de slabă factură, fiind decisă de golul marcat de căpitanul Mihai Roman de la punctul cu var în minutul 37 după un penalty obţinut de Bojan Golubovic.

Enache: „Nu am reuşit să ne recâştigăm bucuria şi încrederea”

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că victoria obţinută de elevii săi este una de moral înaintea jocului de miercuri din sferturile de finală ale Cupei României cu CSM Poli Iaşi. Tehnicianul a recunoscut că jocul nu a fost unul spectaculos şi a spus că lipsa de încredere pe care elevii săi au avut-o după cele şase partide consecutive în care nu cunoscuseră gustul victoriei în Liga I şi-a pus amprenta asupra evoluţiei lor. „Nu a fost un joc spectaculos. Mă aşteptam la aşa ceva. Sunt două echipe care aveau stări aproape asemănătoare, puţină lipsă de încredere. Mediaş este o echipă foarte bine schimbată după reluarea campionatului, o echipă care a jucat destul de ofensiv. Noi nu veneam după o perioadă bună, ne lipsea încrederea. A ieşit un joc de luptă, încrâncenat. Eu sper ca victoria de astăzi (n.r. - sâmbătă) să fie un pansament pentru rănile provocate de eşecurile din ultima perioadă, să fie un restart pentru noi obiective şi recâştigarea grupului. Nu am avut o bucurie extraordinară, pentru că rănile au rămas. Parcă nu am reuşit să ne recâştigăm bucuria şi încrederea”, a declarat Costel Enache.

Principalul formaţiei botoşănene a spus că după marcarea golului de către Mihai Roman de la punctul cu var în minutul 37, elevii săi au făcut un joc economicos, preferând să nu rişte nimic şi să conserve rezultatul.„După marcarea golului am încercat să fim echilibraţi şi nu să ne avântăm, să nu riscăm spaţii mari. Nu ne-am mai asumat foarte multe riscuri. Adversarul şi-a asumat şi am avut multe spaţii de contraatac, am avut ocazii. Terenul a fost destul de moale. Pe un asemenea teren e destul de greu să aplici unele lucruri pe care le-ai pregătit. Ambele echipe am evitat construcţia. Un asemenea teren îţi aduce riscuri în apropierea propriei porţi”, a mai punctat Enache.

Pustai: „Ocazii foarte puţine”

Antrenorul Gaz Metan Mediaş, Cristian Pustai, a spus, la finalul meciului, că victoria Botoşaniul este meritată. „Un meci în care miza nu a mai fost atât de mare pentru echipa gazdă. Punctele puse în joc sunt importante pentru că şi ei vor participa în acest play-out, din păcate. Au avut un parcurs bun şi e destul de frustrant să pierzi pe final. Noi am încercat să vedem cu cât intrăm în sezonul ăsta, dacă rămânem cu opt puncte, cu nouă sau cu zece. Din trei variante am ales-o pe cea mai slabă. A fost un teren greu şi un meci conform cu temperatura şi cu toate celelalte. Ocazii foarte puţine. Astea intră in istoria meciurilor dintre Gaz Metan şi Botoşani. În ultima vreme am făcut doar 0-0. Noi am fost de vină că am rupt această tradiţie şi am câştigat în tur. Acum am primit înapoi ceea ce am făcut în tur”, a mai spus Cristi Pustai.

Următorul meci al FC Botoşani va avea loc miercuri, 28 februarie, de la ora 21:15, pe „Municipal” contra CSM Poli Iaşi, jocul contând pentru sferturile de finală ale ediţiei din acest an a Cupei României.