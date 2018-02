Simona Halep a revenit la antrenamente

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep (26 de ani) a revenit mai repede decât era prevăzut pe terenul de antrenament. După ce s-a retras de la Doha, deşi se calificase în semifinale, actualul lider mondial a vorbit de o pauză de două săptămâni, dar iată că organismul a răspuns foarte bine la refacere. Sportiva din Constanţa a efectuat la sfârşitul săptămânii primul antrenament în Baza de la Stejarii, după cum au anunţat chiar cei care-i administrează pagina de pe social media. „Simona Halep s-a întors în sala de antrenament la Stejarii Country Club, alături de Theo Cercel şi Andrei Cristofor, invitat special, David”, se arată într-un mesaj postat pe twitter.

Într-o altă fotografie, Simona Halep este imortalizată în sala de forţă, dar fotografia are mai multe mesaje în engleză, printre care şi unul dedicat special antrenorului australian Darren Cahill. „Daren, unde eşti?”; „Muncim din greu”; „Ne simţim bine” sunt şi alte mesaje postat pe aceeaşi fotografie.

În aceste condiţii, sunt şanse ca Simona să se pună pe picioare complet şi să participe la turneul de la Indian Wells. În urma unui examen RMN, Halep a aflat că are acumulare de lichid şi tendinită la al patrulea deget al piciorului drept. „Îmi trebuie pauză, nu am stat suficient după injecţia pe care am făcut-o acasă. Următorul turneu este Indian Wells, m-am retras şi de la turneul de la Dubai. Sper să joc la Indian Wells”, declara Simona Halep în urmă cu o săptămână.

Turneul de la Indian Wells începe pe 5 martie 2018.

Prezenţa ei la Indian Wells o păstrează în cursă pentru un bonus consistent acordat de WTA. Asociaţia de Tenis Feminin acordă bonusuri jucătoarelor din Top 10 care evoluează la toate cele patru turnee de categorie Premier Mandatory. Acestea sunt Indian Wells, Miami, Madrid şi Beijing. Indiferent de numărul de meciuri jucate, ea îşi va asigura bonusul de 450.000 de dolari doar dacă participă la aceste turnee. În continuare, un bonus de 450.000 de dolari va mai încasa jucătoarea noastră dacă va bifa patru turnee de categorie Premier 5 şi alţi 550.000 de dolari dacă va juca la cinci turnee Premier. Bonusurile sunt acordate în funcţie de poziţia ocupată la finalul sezonului.

Dacă la finalul anului 2015, când a terminat pe locul 2, Halep a încasat 700.000 de dolari, în 2016 a primit 450.000 de dolari, dat fiind locul 4 pe care l-a ocupat. Anul trecut a încasat 900.000 de dolari de la WTA şi a ocupat locul 1.