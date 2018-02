Florin Bratu preia Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo a anunţat ieri numirea în postul de antrenor principal a fostului internaţional Florin Bratu, în vârstă de 38 de ani, în locul lui Vasile Miriuţă, la serviciile căruia s-a renunţat după ratarea calificării în play-off-ul Ligii I.

Pe un ton foarte hotărât, de om obişnuit cu camerele TV, Florin Bratu a anunţat la prezentarea sa că le cere jucătorilor să îi spună Mister sau „domnul antrenor”. „Pot da o faţă nouă clubului. Mă gândesc să întinerim puţin echipa. Creşterea de jucători tineri este foarte importantă şi am curajul să fac şi astfel de lucruri. Cred că se pot realiza lucruri interesante cu această echipă. Am contract un an şi jumătate, dar sper la cât mai mult. Sunt la început de drum, mi-am propus lucruri frumoase, însă am nevoie de sprijinul tuturor. Sper să fie şi suporterii alături de echipă, mai ales că situaţia este foarte greu. Cupa României este obiectivul, suntem în sferturi şi vrem să mergem până la capăt, dar vrem să fim şi cât mai aproape de locul 7 în campionat. Vreau să cunosc mai bine echipa şi lotul de jucători şi voi decide dacă schimb sistemul. E posibil să schimb şi căpitanul, dar nu asta e foarte important acum. Cel mai bun psiholog de la echipă voi fi eu. Îmi place comunicarea, îmi plac lucrurile transparente. Eu iau toate deciziile, îi pot ajuta din toate punctele de vedere pe jucători”, a explicat Florin Bratu.

Fost atacant al echipei Dinamo de-a lungul a patru sezoane (2005-2006 şi 2007-2010), Florin Bratu a câştigat Supercupa României în tricoul „alb-roşu”, în 2005, marcând 28 de goluri în 67 de partide pentru gruparea din Ştefan cel Mare în prima ligă a României. După o carieră impresionantă ca jucător, Florin Bratu şi-a început, în urmă cu patru ani, activitatea de antrenor principal. A antrenat Dinamo II (2014-2015), CS Tunari (2015-2016), Dinamo Under 19 (2016-2017) şi reprezentativa Under 18 a României (2017-2018).

Cu echipa sub 19 ani din cadrul clubului din Ştefan cel Mare, Florin Bratu a câştigat Liga Elitelor în 2017, cea mai importantă competiţie pentru juniori organizată în România.