Nicolae Dică îşi scuză jucătorii

Victoria pe care FCSB a obţinut-o pe „Naţional Arena” cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-0, este una de moral pentru „roş-albaştri” înaintea debutului play-off-ului în care vor lupta cu CFR Cluj şi CS „U” Craiova pentru titlul de campioană, fiind greu de crezut că celelalte trei echipe care s-au calificat în play-off, Viitorul Constanţa, Astra Giurgiu şi CSM Poli Iaşi, vor avea forţa de a se lupta pentru titlu în România.

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a declarat că se aştepta la un joc încâlcit cu Sepsi având în vedere că elevii săi erau cu moralul la pământ după umilinţa de la Roma cu Lazio, scor 5-1. „Am pierdut mingi în zona centrală în prima repriză, cei de la Sepsi şi-au creat ocazii. În repriza a doua am jucat mai bine, nu le-am mai dat şansa să-şi creeze ocazii, a fost ceva mai bine. Dar nu avem voie să mai arătăm cum am arătat în această seară (n.r. - duminică seară), chiar dacă a fost frig şi terenul nu a fost cum trebuie. Nu trebuia să facem o astfel de partidă, dar importante sunt cele trei puncte. Clar că am suferit după meciul cu Lazio, dar trebuie să-l uităm. Cum am spus după joc, consider că am făcut lucruri bune în Europa. Azi (n.r. - duminică) nu am intrat concentraţi, nu am avut o atitudine bună şi asta era să ne coste. Va fi un meci de luptă, dar trebuie să fim pregătiţi pentru acest lucru. Mai sunt zece etape de jucat, nu e o diferenţă mare faţă de CFR, dar trebuie să avem evoluţii mult mai bune decât am avut în acest meci”, a declarat Nicolae Dică după meci.

FCSB a terminat sezonul regulat pe locul 2 în Liga I cu 55 de puncte şi va intra în play-off cu 28 de puncte, cu două mai puţin decât CFR Cluj.