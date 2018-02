Petrescu, mulţumit de jocul CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, formaţie care a încheiat cu o victorie acest sezon regulat al Ligii I, impunându-se cu 2-0 pe Stadionul „Ilie Oană”, din Ploieşti, contra Juventus Bucureşti, graţie golurilor marcate de Omrani (min. 64) şi Al. Ioniţă (min. 67), a declarat că, în cazul în care elevii săi vor juca la fel şi în play-off, nu vor avea cum să nu câştige titlul de campioni. „Trebuie să menţinem nivelul din campionat. Dacă vom juca la fel ca-n sezonul regulat, va fi foarte greu să ne bată cineva. Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, o echipă care a jucat foarte bine, dar noi am avut multe ocazii şi cred că este o victorie meritată. Eu cred că am avut trei penalty-uri pe care nu le-am primit. Toată lumea spune că noi cerem penalty-uri, dar le merităm. Ar trebui să primim pentru ceea ce se întâmplă pe teren, au fost penalty-uri clare. Obiectivul nostru este să terminăm în primele trei echipe, să mergem în cupele europene, dar cu această înjumătăţire este greu”, a declarat Dan Petrescu.

În urma victoriei obţinute cu nou-promovata Juventus Bucureşti, CFR Cluj a terminat sezonul regulat pe primul loc cu 59 de puncte. Ardelenii vor intra în play-off de pe primul loc cu 30 de puncte.

În prima etapă a play-off-ului în care va lupta pentru titlul de campioană, CFR Cluj va primi în Gruia vizita formaţiei CSM Poli Iaşi, adversara din sferturile de finală ale Cupei României a FC Botoşani, formaţie care a prins in extremis locul de play-off cu largul concurs al echipei pregătite de Costel Enache.