Concordia câştigă ultimul meci al sezonului regulat

Concordia Chiajna a câştigat cu 3-1 partida cu FC Voluntari din ultima etapă a acestui sezon regulat. Amânată cu 24 de ore din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, partida s-a disputat ieri, de la aceeaşi oră, 17:30, şi a fost la discreţia gazdelor.

Suspendat, antrenorul FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a stat în tribună şi a avut primul şoc în minutul 41, când goalkeeper-ul său, Dragoş Balauru, a trimis mingea în propria poartă. Debutant la Voluntari, Răzvan Horj a oprit o fază de gol şi a văzut roşu în minutul 65. Centralul Marius Avram a acordat lovitură liberă, Gabriel Deac a făcut henţ şi Concordia Chiajna a primit penalty, din care Paul Batin a marcat fără probleme. Un minut mai târziu, Răzvan Grădinaru a punctat pentru 3-0, cu ajutorul lui Bogdan Bucurică. Cosmin Achim a reuşit unicul gol al oaspeţilor, în minutul 79, iar gazdele l-au pierdut pe Andrei Prepeliţă, care a primit cartonaş roşu, cu patru minute înainte de final.

„Greşelile individuale au făcut diferenţa. Am făcut trei cadouri şi nu înţeleg de ce nu ne concentrăm. Cred că până la primul gol am controlat jocul. În repriza secundă, am greşit din nou când a fost eliminat Horj. Totul s-a întâmplat totul foarte repede şi nu am avut timp să facem schimbări. A fost un meci spectaculos pentru public... pentru telespectatori, că spectatori nu prea au fost. Cum-necum, cu zăpadă, gheaţă, vânt, trebuie să câştigăm primul meci din play-out. Emoţii au toate echipele şi fiecare punct contează. Este important că am ieşit întregi din acest meci. Ne aşteaptă 14 finale, prima este cu Timişoara”, a declarat tehnicianul FC Voluntari.

Aflată pe locul 11 înaintea ultimei etape, Concordia Chiajna a reuşit, graţie succesului de aseară, un salt de două locuri în clasament, câştigând şi cel puţin 300.000 de euro din drepturile TV. Rezultatul a schimbat total configuraţia play-out-ului. Deşi au terminat la egalitate de puncte, Concordia a luat faţa FC Voluntari în clasament datorită rezultatelor directe, echipa antrenată de Ion Marin impunându-se şi în tur pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, scor 1-0. Astfel, Concordia Chiajna va juca în prima etapă pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, în timp ce FC Voluntari va juca tot pe teren propriu, dar cu ACS Poli Timişoara, echipă antrenată de Leo Grozavu.

FC Botoşani, formaţie pregătită de Costel Enache, va evolua în prima etapă a play-out-ului pe teren propriu cu Juventus. Datele de disputare ale partidelor din prima etapă a play-off-ului şi play-out-ului vor fi stabilite de LPF în cursul zilei de astăzi.

Prima etapă din play-out

FC Botoşani - Juventus Bucureşti

Dinamo - Gaz Metan Mediaş

Concordia Chiajna - Sepsi Sf. Gheorghe

FC Voluntari - ACS Poli Timişoara

Ţintarul play-out-ului poate fi consultat în ediţia tipărită a „Monitorului de Botoşani”.