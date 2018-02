Înfrângere usturătoare pentru CSM Bucureşti

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti a fost învinsă în deplasare de echipa maghiară Győr ETO cu scorul de 28-24 (13-11), luni seara, într-un meci din Grupa principală I a Ligii Campionilor la handbal feminin.

CSM Bucureşti a făcut un joc modest şi a sfârşit prin a pierde la patru goluri în faţa deţinătoarei trofeului, după ce a fost condusă şi la şapte goluri, 24-17 (minutul 46). „Tigroaicele”, care în meciul tur s-au impus cu 28-22, nu au reuşit să ţină pasul cu adversarele, egalând o singură dată, 4-4 (minutul 16). CSM a suferit mai ales pe faza de atac, unde Neagu, Gullden, Niombla şi Kurtović nu au fost inspirate şi nu au reuşit decât rareori să deschidă lacătul apărării maghiare.

Pentru CSM Bucureşti au marcat Cristina Neagu - şase goluri, Isabelle Gullden - cinci, Marit Frafjord şi Majda Mehmedović - câte trei, Gnonsiane Niombla şi Amanda Kurtović - câte două, Nathalie Hagman, Sabina Jacobsen şi Aneta Udriştioiu - câte unul.

Anita Görbicz a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu zece goluri.

„A fost foarte greu, mai ales în prima repriză. Am ratat foarte foarte mult. Nu am avut soluţii, lucrurile se complică foarte mult când suntem blocate cum s-a întâmplat în această seară (n.r. - luni seară). Principala problemă a fost că am ratat foarte multe ocazii. Mai avem două jocuri. Până la urmă, dacă vom învinge pe Midtjylland încă mai avem şanse la primul loc. E multă tensiune în vestiar, dar trebuie să ne gândim la ce urmează”, a declarat Thomsen, la TV Telekom Sport.

Oana Manea, pivotul celor de la CSM, a acuzat jocul dur al jucătoarelor lui Győr şi crede că jucătoarele antrenate de Thomsen ar fi trebuit să aibă aceeaşi agresivitate. „A fost un meci dificil. Dacă aveam energia şi ambiţia din ultimele zece minute, cred că meciul se putea termina altfel. Győr a fost foarte bună în apărare, au fost mulţi pumni, am fost trântite. Trebuia să le dăm şi noi şi poate că altul era rezultatul. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar am fost lovite foarte rău. Nu ştiu cum acest lucru nu ne-a enervat pentru a proceda şi noi la fel. Cristina Neagu e Cristina Neagu, normal că echipele îşi iau măsuri speciale împotriva ei. Ratările noastre ne-au dus în jos, plus că de multe ori am jucat prea individual. Trebuie să ne batem până la capăt. Nu ştiu dacă am pierdut primul loc, dar trebuie să câştigăm restul meciurilor rămase. Bătălia se va da până în ultimul meci”, a spus şi Oana Manea.

De partea cea, spaniolul Ambros Martin a fost mulţumit că strategia pe care a ales-o a dat rezultat. „A fost o victorie mare. Am spus că trebuie să facem un meci mare şi am reuşit acest lucru. Am făcut un meci bun şi în ofensivă şi în defensivă, dar am stat foarte bine în teren. A fost o victorie a întregii echipe. Suntem foarte bucuroşi că am învins-o pe CSM. Ştiam destul de multe despre jucătoarele CSM. Am încercat să blocăm anumite jucătoare ale lor şi cred că acest lucru ne-a ieşit. Per total, am demonstrat că suntem o echipă foarte bună. Sper să mă întâlnesc cu CSM Bucureşti şi în Final Four, atât Győr cât şi CSM sunt două echipe foarte bune şi merită să fie acolo”, a declarat Ambros Martin, antrenorul lui Győr şi selecţionerul României.

Győr ETO a urcat pe primul loc, cu 12 puncte, urmată de CSM Bucureşti, 11 puncte (+32), Rostov, 11 puncte (+24), NFH - Nykoebing Falster Handbol, 5 puncte, RK Krim Mercator Ljubljana, 5 puncte, FC Midtjylland, 4 puncte. Primele patru clasate se califică în sferturile de finală.

Următoarele meciuri din grupă sunt NFH - Nykoebing Falster Handbold - Győr ETO, RK Krim Mercator - Rostov, ambele pe 3 martie, şi CSM Bucureşti - FC Midtjylland, pe 4 martie.