Liga I cere arbitri străini

Sezonul regulat s-a încheiat, astfel că toată lumea se pregăteşte de cele două mini-campionate care stau să înceapă: play-off şi play-out. Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) au luat o decizie extrem de importantă în Adunarea Generală de ieri. Aceasta se referă la faptul că pot fi aduşi arbitri străini la meciurile din Liga I, dacă ambele cluburi sunt de acord şi suportă, în mod egal, cheltuielile de transport şi de cazare. Momentan, însă, această decizie a LPF trebuie ratificată mai întâi în Comitetul Executiv (CEx) al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), programat astăzi la Casa Fotbalului. Dacă decizia va trece şi de FRF, atunci totul va depinde doar de cluburi.

Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, susţine că în momentul de faţă nu ar fi nevoie de arbitri străini în play-off şi play-out. „Din punctul meu de vedere la ora asta nu cred că ar fi cazul să aducem arbitri străini, dar eu sunt aici să fac toate demersurile pentru ca activitatea să se desfăşoare aşa cum doresc cluburile”, a adăugat el.

FCSB contestă arbitrajul

Arbitrajul a iscat foarte multe discuţii în acest sezon al Ligii I, dar nu numai. Oficialii celor de la FCSB au fost extrem de vehemenţi pe marginea acestui subiect. „Anul trecut am pierdut titlul cu Viitorul, în meci decisiv, am avut penalty la 0-0, la Bălaşa, clar de tot... ignorat. Iar acasă am avut două penalty-uri clare recunoscute de toată lumea. Eu mă bucur că toată lumea recunoaşte după meciuri, dar noi pierdem puncte importante şi uite ce probleme avem. În loc să luăm campionatul şi să mergem în Liga Campionilor... Fotbalul românesc, în egală măsură cu Steaua, ar avea de câştigat”, a declarat managerul sportiv al FCSB, Mihai Stoica.

Mihai Stoica spune că CFR Cluj a beneficiat de mult ajutor din partea arbitrilor şi este convins că echipa lui Dan Petrescu nu merită să fie pe primul loc. „Dacă erau arbitraje corecte, pentru titlu se băteau Steaua şi Craiova. CFR nu intra în discuţie. CFR Cluj a câştigat multe puncte în urma unor erori colosale, iar echipele care joacă fotbal, cu adevărat, în România, sunt Steaua şi Craiova. Ce joacă CFR Cluj? Îmi explică şi mie cineva ce joacă?”, atacat managerul sportiv al „roş-albaştrilor”.

Stoica a dat vina şi pe Kyros Vassaras, omul care conduce arbitrajul din România. „Cât timp un arbitru face asemenea erori şi arbitrează fără probleme şi i se strânge mâna, înseamnă că a făcut ce a trebuit. Eu îl găsesc vinovat pentru tot pe Vassaras. Nu-l cunosc, dar e singurul vinovat. Nu are nicio legătură cu fotbalul românesc, nu ştiu ce caută şi nu ştiu cum explică de ce un arbitru care viciază un rezultat arbitrează în continuare. Să ne explice”, a mai spus Mihai Stoica.