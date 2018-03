"Stejarii" au învins Rusia

« Alte stiri din categoria Sport

Naţionala României a învins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sâmbătă, în etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, într-o partidă disputată pe Cluj Arena, însă „Stejarii” nu au obţinut şi punctul bonus ofensiv, aşa cum îşi fixaseră ca obiectiv.

Meciul a fost unul în care „tricolorii” au dominat în mare parte dar nu au convins, fiind din nou tributari unor greşeli personale sau colective, angajându-se într-un joc fizic în locul unuia tehnic, preferabil în faţa unui adversar solid aşa cum a fost selecţionata Rusiei.

După ce în minutul 4 Ionuţ Dumitru a fost foarte aproape de a deschide scorul printr-un eseu, fiind deposedat de minge la mai puţin de un metru de linia de ţintă, „Stejarii” au obţinut în minutul 10 un eseu de penalizare în urma unor erori în serie ale adversarilor.

Deşi au continuat să preseze şi au avut câteva faze cursive de atac, jucătorii lui Lynn Howells au pierdut posesia balonului în 22-ul advers, la o astfel de fază ruşii recuperând mingea şi izbutind o încercare, după un mol de margine, în minutul 28, prin Serghei Sekisov, netransformată. Urşii au preluat apoi avantajul pe tabela de marcaj printr-o lovitură de pedeapsă concretizată de Iuri Kuşnarev, însă Valentin Calafeteanu a adus alte trei puncte în dreptul „Stejarilor” cu două minute înainte de finalul primei reprize, scorul pauzei fiind 10-8 pentru România.

În mitanul secund, Stephen Shennan a izbutit al doilea eseu pentru „tricolori”, în minutul 50, netransformat de Calafeteanu, dar în pofida cursului jocului, Ramil Gaisin a adus egalarea, printr-o încercare transformată tot de el, în minutul 68, scorul eseurilor devenind 2-2.

„Tricolorii” au forţat pe finalul meciului pentru obţinerea punctului bonus ofensiv, însă eseurile lui Paula Kinikinilau, din minutul 75, şi cel al lui Eugen Căpăţână, în timpul adiţional, netransformate de Florin Vlaicu, nu au reuşit să conducă la atingerea obiectivului propus, fiind necesară o diferenţă de minim trei eseuri.

„Este o victorie importantă, încă un pas făcut în calificarea spre Cupă Mondială din Japonia. Sunt nemulţumit pentru că am avut multe opţiuni de joc şi puteam să jucăm mult mai bine. Este inacceptabil să stai atât de mult în terenul de 22, să controlezi jocul şi să nu marchezi, să nu pui puncte pe tabela. Cel mai important lucru până la urmă în rugby este să câştigi şi cred că noi am câştigat convingător, m-am uitat la statistici şi am avut posesia probabil cu 50% mai mult decât adversarii noştri. Este o victorie importantă care vine după eşecul cu Spania, moralul echipei fiind încă afectat. Mai sunt meciuri de jucat în competiţie, Spania trebuie să câştige ambele partide pe care le are de disputat pentru a se califica direct, însă sportul este destul de ciudat, totul este posibil, se pot întâmpla multe. Indiferent de rezultatele acestei competiţii, noi suntem pregătiţi pentru calea mai lungă de calificare, de acel baraj cu Portugalia în aprilie şi dublă manşă cu Samoa în iunie. Important este că încet, încet jucătorii să îşi recapete încrederea în ei şi să fim concentraţi pe fiecare pas pe care îl avem de parcurs”, a declarat Lynn Howells, antrenor naţionalei României.

În alte meciuri din această etapă, Georgia a învins Spania cu 23-10, iar Belgia pe Germania cu 69-15.

România va întâlni săptămâna viitoare, la Buzău, naţionala Belgiei, iar Spania va juca pe teren propriu cu Germania.

Clasamentul REIC

1. Georgia 14

2. România 9

3. Spania 8

4. Rusia 6

5. Belgia 5

6. Germania 0