Contra cere mai multe meciuri

« Alte stiri din categoria Sport

Naţionala României nu s-a calificat la Cupa Mondială din Rusia, dar are un an 2018 plin, cu două meciuri amicale în primăvară şi şase partide oficiale în Liga Naţiunilor. Selecţionerul Cosmin Contra vrea şi mai multe jocuri, înaintea ediţiei de debut a competiţiei care îi poate duce pe „tricolori” direct la Euro 2020.

Tehnicianul a anunţat conducerea Federaţiei Române de Fotbal (FRF) de necesitatea celor trei jocuri suplimentare pe care le vrea înainte de startul Ligii Naţiunilor.

„În afara celor două meciuri amicale, cu Israel şi cu Suedia, eu îmi doresc aranjarea altor trei jocuri de verificare. Am nevoie de aceste partide pentru că apoi vom începe Liga Naţiunilor şi trebuie să fim pregătiţi”, a declarat Cosmin Contra, în exclusivitate pentru Digi Sport. În acest moment, România ar avea cinci luni de pauză de la ultimul amical (cu Suedia, pe 27 martie) până la primul joc oficial anului (cu Muntenegru, pe 7 septembrie).

În Liga Naţiunilor, România face parte din Grupa 4 a Seriei C, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania. Va debuta în competiţie pe 7 septembrie, pe teren propriu, contra naţionalei din Muntenegru, care a fost adversara „tricolorilor” şi în preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

Liga Naţiunilor va oferi capii de serie la preliminariile europene ale turneelor finale ale Campionatelor Europene şi Mondiale, dar şi patru din cele 24 de echipe participante la Campionatul European din 2020.

Câştigătoarele celor patru grupe vor evolua în semifinale şi apoi în finala categoriei din care fac parte (la rândul lor, patru categorii). Fiecare ligă va avea astfel câte o câştigătoare, care are asigurată calificarea la Euro 2020. Câştigătoarele grupelor din Ligile B, C şi D urcă o treaptă la următoarea ediţie, ultimele clasate din A, B şi C retrogradează.

Meciurile României în 2018

24 martie: România - Israel (amical)

27 martie: România - Suedia (amical)

7 septembrie: România - Muntenegru (Liga Naţiunilor)

10 septembrie: Serbia - România (Liga Naţiunilor)

11 octombrie: Lituania - România (Liga Naţiunilor)

14 octombrie: România - Serbia (Liga Naţiunilor)

17 noiembrie: România - Lituania (Liga Naţiunilor)

20 noiembrie: Muntenegru - România (Liga Naţiunilor)