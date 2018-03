FRF luptă cu AS Roma pentru Bogdan Lobonţ

« Alte stiri din categoria Sport

Încă de la numirea în funcţia de selecţioner al României, Cosmin Contra nu a ascuns că şi l-ar dori pe Bogdan Lobonţ în staff-ul tehnic al echipei naţionale. De aceea, la primele sale acţiuni, Contra l-a convocat pe Lobonţ ca portar, deşi acesta nu mai apărase de ani de zile la AS Roma. Cooptarea lui Lobonţ în staff-ul tehnic al echipei naţionale pare o misiune foarte dificilă, mai ales că oficialii clubului din capitala Italiei intenţionează să-i prelungească goalkeeperului român contractul, pentru că el contribuie foarte mult la atmosfera din sânul echipei.

„Am vrut să îl iau în staff pe Lobby, dar el neavând carnet de antrenor, singura modalitate era să îl convoc ca jucător. Acum, când am fost la Roma - Lazio, ne-am întâlnit cu Totti. El mi-a spus că nu concepe o Roma fără Lobonţ. Eu trag să înceapă şcoala de antrenori, ca să aibă actele în ordine şi să vină să mă ajute din postura asta de antrenor, iar cei de la Roma trag de el să îşi prelungească contractul. D-aia am insistat ca Lobby să vină pentru că are aceleaşi valori ca şi mine la naţională şi stând printre jucători le poate transmite şi lor asta”, a povestit Contra.

La meciurile amicale ale echipei naţionalei din această lună, Cosmin Contra nu l-a mai convocat pe Bogdan Lobonţ, cei patru portari chemaţi la lot fiind: Ciprian Tătaruşanu (Nantes), Costel Pantilimon (Nottingham Forest), Silviu Lung jr. (Kayserispor) şi Florin Niţă (Sparta Praga).