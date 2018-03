Naţionala duce lipsa unui atacant cu priză la gol

« Alte stiri din categoria Sport

Cosmin Contra, antrenorul naţionalei de fotbal a României, resimte lipsa unui atacant care să dea multe goluri. Dezvăluirea a fost făcută la Radio Digi FM. „Poate îmi lipseşte un atacant care să dea mai multe goluri, care să aibă simţul porţii. Cum erau pe vremuri Răducioiu, Ganea. Naţionala are o defensivă puternică, dar marchează puţine goluri. Şi când marchezi puţine goluri e imposibil să te califici la un turneu final”, a recunoscut selecţionerul.

Aceasta este şi una dintre cauzei lipsei de rezultate la nivel de echipe de club, dar şi la naţionale. Şi, ca un cerc vicios, din cauza lipsei de rezultate, jucătorii români nu mai au căutare în străinătate, iar fără să evolueze la cluburi puternice, ei nu pot creşte în valoare. „Dacă înainte toate marile cluburi aveau trimişi în România, aproape în fiecare săptămână, acest lucru s-a schimbat în ultimul timp. Asta e o problemă la nivel naţional. Pe vremea când jucam eu în Primera Division, eram 20 de români acolo. În momentul de faţă e unul singur, Andone la Deportivo. Nu mai reuşim să ajungem în fotbalul mare. Lipsa infrastructurii, lipsa unei baze de antrenament prin care să dezvolţi un jucător. Nu avem un profil al jucătorului pe care ni-l dorim. Gică Hagi e unul dintre oamenii care a început asta acum şase ani. El ştie ce jucător vrea”, a spus Contra.

Selecţionerul susţine că jucătorul român nu este un jucător foarte puternic fizic, dar este tehnic. „Noi mereu am fost percepuţi ca jucători tehnici, în străinătate. Aveam o stabilitate de a vedea anumite lucruri în teren. Eram jucători care ne adaptam bine oriunde. La noi, din păcate, sunt foarte multe cluburi care nu au baze de copii şi juniori. Nu dau vina pe nimeni, dar e un cumul pe care toată lumea trebuie să şi-l asume. În Spania, orice club are un centru de antrenament pentru copii şi o bază de antrenament. Getafe, deşi e un club mic, are o bază de antrenament cu trei terenuri de iarbă naturală şi patru de iarbă artificială. Este o bază creată de primărie. Acum, Getafe are 2.000 de copii”, a concluzionat Contra.