Strategie pregătită pentru sezonul viitor

Costel Enache se gândeşte deja la sezonul viitor. Principalul grupării locale a spus că deşi echipa a ratat play-off-ul, iar pentru partea a doua a sezonului are ca obiectiv clasarea pe locul 7, intenţionează ca în acest play-out să pregătească cât mai bine sezonul viitor al Ligii I, în care FC Botoşani va încerca din nou să termine la „masa bogaţilor”. „În mod normal lucrurile aşa ar trebui să se desfăşoare. Fără să afectăm rezultatele din acest an, pentru că e important pentru moral. Victoriile îţi aduc un anumit statut, victoriile îţi aduc victorii şi atrag oamenii la stadion. Sub nicio formă nu trebuie să sacrificăm rezultatul pentru obiective viitoare, dar trebuie avut foarte mare grijă în a pregăti viitorul şi aici e nevoie de foarte multă participare, comunicare şi o strategie la nivelul clubului. Vorbim zi de zi, ştim ce avem de făcut şi odată cu încheierea campionatului şi începerea părţii a doua cred că trebuie să găsim soluţii pentru a ne pregăti pentru viitor”, a declarat Costel Enache.

În aceste condiţii este de aşteptat ca în echipa locală să-i vedem la lucru şi pe jucătorii care au prins mai puţine minute în sezonul regulat, dar şi pe cei care nu au evoluat deloc cum este cazul mijlocaşului Alexandru Piftor.