Atitudine arogantă a antrenorului dinamovist

Florin Bratu, noul antrenor principal al formației Dinamo, a declarat după debutul ratat că are ambiții mari. Eliminarea din Cupa României în urma înfrângerii de la Craiova, scor 1-0, nu a avut darul de a-l demoraliza pe tânărul tehnician, care își propune să câștige play-out-ul fără să cedeze vreun punct în cele 14 jocuri. „Ne-am legat foarte multe speranțe. Ne-am agățat mult de acest trofeu, Cupa României. Nu este o situație foarte bună pentru istoria lui Dinamo. Vrem să dăm speranțe fanilor că se va face performanță. Dinamo nu a arătat rău și nu s-a făcut de râs la Craiova. A câștigat echipa mai omogenă și care se va bate la campionat. Am o misiune foarte grea, dar nu îmi e frică. Sper să reușim. Am parte de susținerea domnului Negoiță, o să vorbim legat de ceea ce avem de făcut pentru sezonul următor, să facem strategia”, a declarat Bratu.

Bucureștenii se vor lupta pentru câștigarea play-out-ului cu FC Botoșani, echipa pregătită de Costel Enache având, de asemenea, ca țintă locul 7.

Tehnicianul FC Botoşani, chiar dacă a recunoscut că Dinamo reprezintă un adversar greu în lupta pentru locul 7, s-a arătat încrezător în forţa elevilor săi de a realiza acest obiectiv. „Este clar că obiectivul nu se schimbă chiar dacă ne vom lupta cu Dinamo. E un obiectiv realistic, e un obiectiv realizabil până la urmă, chiar şi cu Dinamo în play-out. Din asta cred că trebuie să fim un pic mai toleranţi cu noi. Ne luptăm cu Dinamo pentru locul 7 şi dacă îl vom îndeplini, cred că va fi totuşi un obiectiv bun”, a declarat Costel Enache.

FC Botoșani și Dinamo se vor duela în meci direct pe „Municipal” în etapa a II-a din play-out, jocul fiind programat sâmbătă, 17 martie de la ora 20:45.