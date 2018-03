Devis Mangia îi temperează pe olteni

« Alte stiri din categoria Sport

CS „U” Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce a eliminat Dinamo, scor 1-0 (0-0), într-un meci disputat pe noul Stadion „Ion Oblemenco”, în fața a 28.000 de spectatori.

Calificaţi și în play-off-ul Ligii I, unde se vor lupta pentru titlu cu CFR Cluj și FCSB, oltenii visează după 27 de ani la event, însă sunt ținuți cu picioarele pe pământ de Devis Mangia, care îndeamnă la calm. „Calm, calm. Cum am spus la începutul sezonului: nu începusem bine şi le-am zis tuturor să se calmeze. Acum, suntem pe val, dar transmit acelaşi mesaj: calm! Există o legătură perfectă între club, echipă și suporteri. Acesta e secretul nostru. Vrem să facem spectacol pentru fani, dar din păcate comitem multe greşeli; însă cele mai multe vin din cauza gazonului. Dacă mingea nu sare cum trebuie, e greu pentru nişte fotbalişti tehnici”, a declarat Mangia.

Referindu-se la partida cu Dinamo,italianul a spus că se aștepta la un meci foarte greu. „Am ştiut de la început că va fi un meci dificil. Au schimbat antrenorul, Cupa era ultima lor ţintă a sezonului. Am jucat bine în cea mai mare parte a meciului. Dinamo a schimbat atitudinea faţă de campionat. Au alergat mult, au fost motivaţi. Şi noi am cheltuit multă energie, mai ales că terenul a fost cel care a fost. Când nu închizi meciul, în ultimele 20 de minute e normal să ai emoţii. Greşeala e că nu am marcat la oportunităţile create, altfel nu erau probleme”, a mai spus Mangia.

Până în prezent în semifinalele Cupei României s-au calificat Gaz Metan Mediaş, AFC Hermmanstadt şi CS „U” Craiova, formaţii care au eliminat din competiţie Astra Giurgiu, FCSB şi Dinamo cu scorurile de 1-0, 3-0, respectiv 1-0.

Ultimul meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, dintre FC Botoşani şi CSM Poli Iaşi, se va disputa pe 13 martie, de la ora 17:30, pe „Municipal”.