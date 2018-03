Duel cu Juventus în play-out

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va deschide astăzi, de la ora 18:00, partea a doua a acestui sezon competiţional al Ligii I. După ratarea play-off-ului, elevii lui Costel Enache vor lupta în play-out, unde vor arbitra lupta la retrogradare, dar vor avea ca obiectiv şi locul 7, poziţie pentru care se vor duela cu Dinamo.

Botoşănenii sunt decişi ca în meciul de astăzi, cu Juventus Bucureşti, formaţie care a terminat sezonul regular pe ultimul loc şi a intrat în play-out cu doar şase puncte, să-şi treacă în dreptul lor toate cele trei puncte puse în joc pentru a avea un moral de fier înaintea meciului de marţi, 13 martie, din sferturile Cupei României, cu CSM Poli Iaşi.

„Eu cred că nu trebuie să scăpăm din atenţie şi concentrare meciul cu Juventus. Am mai făcut-o o dată şi cu cele două puncte pierde am ratat un an întreg. Nu ei sunt vinovaţi pentru ce s-a întâmplat, ci noi, pentru că nu am fost eficienţi la finalizare. Am revăzut meciul şi nu pot să le reproşez jucătorilor că nu au luptat. Nu avem obiectiv de a ne lua o revanşă şi de a căuta vinovaţi în alţii, doar trebuie să învăţăm din ceea ce am greşit. Putem face alte greşeli, pentru că este inevitabil apar, dar nu acelaşi”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.

Tehnicianul susţine că nu va menaja niciun fotbalist pentru meciul de marţi din Cupa României şi că va arunca în luptă cel mai bun 11 de care dispune.

În jocul de astăzi, tehnicianul FC Botoşani ar putea miza pe formula: Cobrea - Unguruşan, Miron, Burcă, Acsinte - Oaidă, Tincu - Golofca, Achim, Roman - Golubović.

Puse în vânzare de miercuri, biletele la meciul FC Botoşani - Juventus Botoşani, din prima etapă a play-out-ului acestei ediţii a Ligii I, costă 20 de lei. Tichetele vor putea fi achiziţionate de la casele de bilete ale stadionului astăzi, de la ora 9:00 până la startul partidei.