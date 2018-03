Începe play-off-ul

« Alte stiri din categoria Sport

Astăzi va începe şi play-off-ul Ligi I. Primul meci din play-off va fi cel dintre CFR Cluj şi CSM Poli Iaşi, formaţie care a ajuns la „masa bogaţilor” cu largul concurs al FC Botoşani. Adversara de marţi din Cupa României a grupării locale are şanse mici de a realiza surpriza în Gruia, mai ales că atmosfera este una foarte încordată după problemele financiare cu care se confruntă, probleme pe care le acuză tot mai mult jucătorii şi antrenorii echipei. „Primăria ne-a tot ajutat cu bani, pentru salarii şi deplasări, dar nu s-a mai dat niciun ban. Noi facem totul printr-o fundaţie, iar legea nu permite la acest moment ca totul să fie transparent. Am vorbit cu primarul şi a zis că vrea să ne susţină, dar nu are ce să facă în acest moment. Am vorbit cu mai mulţi oameni potenţi financiar, care să vină lângă noi, mai ales că am ajuns în play-off. Primarul chiar vrea să ne ajute, dar se fac două luni şi jumătate de când nu am primit salariile şi nu este o situaţie plăcută. Jucătorii îmi zic în fiecare zi că au nevoie de bani. Se ceartă cu nevestele, cu copiii, cu părinţii. Ei sunt cei care îşi susţin familiile şi au nevoie de bani. Le-am zis că, indiferent de situaţie, mergem şi jucăm fotbal, chiar dacă avem bani doar o chifteluţă”, a declarat antrenorul ieşenilor, Flavius Stoican.