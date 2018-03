Jucătorii susţin că şi-au regăsit motivaţia

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătorii FC Botoşani susţin că vor avea motivaţie în meciurile din play-out, jocuri în care sunt decişi să nu cedeze niciun punct. „La fiecare meci este motivaţie, pentru că ne dorim să câştigăm. Va fi un meci dificil. Acum o lună şi-au vândut scump pielea şi ne-a fost foarte greu să-i învingem. Vineri vom fi mai concentraţi, mai implicaţi şi cred că putem să-i învingem. Eu m-am adaptat, am găsit un colectiv bun. Nu am avut rezultatele pe care le-am dorit cu toţii, dar cred că în viitor putem face lucruri frumoase, să câştigăm play-out-ul şi să avem un parcurs cât mai lung în Cupa României”, a declarat atacantul Mircea Axente.

Referindu-se la meciul cu Juventus, mijlocaşul Stelian Cucu a declarat că se aşteaptă la un meci de luptă. „Va fi un meci de luptă. Nu ştiu cât de dificil va fi acest meci, dar mă aştept la un meci de luptă. Nu ştiu cum va fi terenul. Pornim la un nou drum, ce a fost în campionat a trecut. Toată lumea spune că presiunea şi-a spus cuvântul. Pentru mine nu a fost o presiune. Atât s-a putut. Eu spun că suntem mai valoroşi decât cei de la Juventus. Că nu s-a văzut în campionat… Ne-a mai rămas Cupa României. Ne gândim la meciul de Cupă, dar deocamdată să trecem de Juventus. Sunt puţin dezamăgit că nu prea am jucat. Mă aşteptam să joc. Consider că aduceam un plus echipei. Decizia a fost a antrenorului, el a alcătuit un 11 şi respect deciziile lui”, a conchis Cucu.