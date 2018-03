CSM Bucureşti continuă pasa proastă

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti a ocupat locul al treilea în clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, de formaţia rusă Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12).

CSM Bucureşti a făcut o primă repriză foarte bună în care a dominat şi a condus cu 10-6, 11-7 şi 128, intrând la pauză cu un avans de trei goluri, 12-9. În partea secundă, Rostov a jucat mai bine şi a reuşit să întoarcă scorul în ultimul sfert de oră şi să câştige cu 25-24 şi să termine pe locul secund în clasament.

Pentru campioana României au marcat Cristina Neagu - şase goluri, Majda Mehmedović - cinci, Amanda Kurtović - patru, Oana Manea şi Isabelle Gullden - câte trei, Marit Frafjord, Nathalie Hagman şi Gnonsiane Niombla - câte unul.

Bogdan Vasiliu, preşedintele secţiei de handbal de la CSM Bucureşti, a fost foarte nervos după înfrângerea echipei noastre din Rusia, cu Rostov, 24-25. A criticat deciziile antrenorului Helle Thomsen, care şi-ar putea pierde postul în curând. „Din păcate, partea a doua a început foarte prost. Nu am acţionat cum trebuie deciziilor luate de Rostov. Continuă pasa proastă a unor decizii venite de pe bancă. Nu e o tragedie, nu s-a schimbat nimic, dar este păcat că nu am reacţionat cum trebuie la schimbările rusoaicelor. Trebuie să luăm măsurile care se impun. A fost clar o schimbare faţă de tot ce am jucat până acum, dar primele minute din repriza a doua nu au fost ce trebuia. Sper ca la Bucureşti să obţinem victoria la diferenţa necesară cu Metz pentru liniştea din retur”, a declarat Vasiliu, conform TV Telekom Sport.

Posibilul înlocuitor al lui Thomsen este Per Johansson, cel pe care antrenoarea daneză în înlocuise la începutul sezonului.

CSM Bucureşti va termina grupa pe locul al treilea, cu 13 puncte, devansată de Rostov şi Győr. CSM Bucureşti va juca în sferturile de finală cu echipa clasată pe locul al doilea în Grupa principală 2, cel mai probabil cu Metz Handball.