Enache, mulţumit de evoluţia jucătorilor cu Juventus

« Alte stiri din categoria Sport

Referindu-se la remiza cu Juventus Bucureşti din prima etapă a play-out-ului, scor 0-0, Costel Enache s-a declarat mulţumit de jocul prestat de elevii săi. „Am anticipat că jocul va fi asemănător cu cel precedent, aceleaşi condiţii meteo, ştiam pe cine avem în faţă, o echipăm bine organizată defensiv. Nu am găsit în prima parte soluţii, poate am jucat un pic cam lent. Partea a doua a fost una bună. Nu am găsit soluţia finală, nu am avut decizia optimă în zona de finalizare iar asta ne-a ţinut pe loc. Restul lucrurilor au fost în regulă. Jucătorii s-au implicat, au avut o atitudine corectă faţă de joc, s-au organizat bine defensiv, au fost elemente de care eu sunt mulţumit. Este durerea că numeroasele ocazii nu au fost tratate mai corect şi am reuşit să marcăm. Lipsa de eficienţă a fost elementul de bază. Am avut ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. Nu numai în acest meci, dar acum parcă mai mult ca niciodată”, a declarat Costel Enache.