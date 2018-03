Şarapova şi-a concediat antrenorul

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea de tenis Maria Şarapova a pus capăt colaborării cu olandezul Sven Groeneveld, antrenorul rusoaicei încă din 2014, anunţul fiind făcut la două zile după eliminarea din primul tur al turneului de la Indian Wells. „După patru ani de muncă în comun, marcaţi de succese şi înfrângeri, aş dori să-i mulţumesc lui Sven pentru incredibila sa loialitate, etica muncii de care a dat dovadă şi, mai important, pentru prietenia sa. Chiar dacă am decis de comun acord să punem capăt colaborării noastre, am avut o şansă incredibilă să am alături un asemenea lider”, a declarat rusoaica.

„Maria este una dintre jucătoarele cele mai profesioniste şi conştiincioase cu care am lucrat”, a subliniat şi olandezul.

Aflată pe locul 41 în lume, Şarapova a pierdut miercuri în primul tur în faţa niponei Naomi Osaka (nr. 44 WTA), în două seturi, 6-4, 6-4. Rusoaica fusese, de asemenea, eliminată din primul tur la precedentul turneu, luna trecută, la Doha, iar la Openul Australiei a fost eliminată din turul trei.

Sub conducerea lui Groeneveld, care le-a mai antrenat înainte pe daneza Caroline Wozniacki, spaniola Arantxa Sanchez Vicario, precum şi pe franţuzoaica Mary Pierce, Şarapova a cucerit şapte titluri, între care Roland Garros, în 2014, în faţa Simonei Halep.

Între 2016 şi 2017, rusoaica a fost suspendată, timp de 15 luni, pentru dopaj cu Meldonium.