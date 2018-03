Calificare obţinută cu greu de Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat cu dificultate în optimile de finală ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, ieri dimineaţă, după ce s-a impus în trei seturi în faţa americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Halep (26 de ani) a avut nevoie de două ore şi şase minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care în runda anterioară o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie 30). Americanca a dominat primul set, câştigat cu un 6-1 sec, reuşind o serie de lovituri direct câştigătoare. Halep a ridicat nivelul în actul secund, în care s-a desprins la 4-2, după un prim break. Românca a avut 5-3, dar a fost egalată (5-5), meciul ajungând în tiebreak. Simona a jucat mai bine şi a reuşit să se impună cu 7-3. Halep a preluat controlul jocului în setul decisiv, în care s-a detaşat la 3-0 şi 4-1, toate game-urile fiind adjudecate la diferenţă minimă. Simona s-a impus cu 6-2, după 31 de minute, şi a obţinut victoria.

Halep a reuşit 17 lovituri direct câştigătoare, Dolehide a avut 33, Simona a numărat 30 de erori neforţate, iar americanca 47. Românca a avut un procentaj de 68% la punctele câştigate cu primul serviciu, faţă de 64% la adversară.

Simona Halep a declarat că are tot respectul pentru Caroline Dolehide. „Sunt foarte fericită pentru această victorie. A fost dificil şi am tot respectul pentru ea, deoarece a jucat un tenis foarte bun. Joacă foarte, foarte bine şi nu mai jucasem împotriva ei, aşa că nu ştiam cum vine mingea. A fost destul de dificil în primul set, am jucat prea plat şi prea rapid. Apoi am încercat să ratez mai puţin şi să o fac să alerge, să plimb mingea mai mult. În cele din urmă cred că am stat mai bine pe picioare, iar când a trebuit să închei punctul am făcut-o”, a afirmat Halep după succesul reuşit ieri dimineaţă.

În setul decisiv, Halep a luat iniţiativa şi am profitat de momentul bun, obţinând victoria: „Am luptat şi am încercat să găsesc ritmul şi tactica potrivită pentru ea şi am reuşit. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl iau din acest meci, nu neapărat victoria. Faptul că am găsit ceea ce trebuia să joc şi am revenit este mai important”.

Campioana de la Indian Wells din 2015 şi-a asigurat un cec de 88.135 dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe chinezoaica Qiang Wang (26 de ani, 55 WTA), victorioasă cu 6-1, 6-2 în faţa franţuzoaicei Kristina Mladenovic, cap de serie 14. „M-am antrenat acum câteva zile cu ea. E o adversară dificilă, joacă bine şi mă aştept la un meci greu, diferit de cel de azi (n.r. - ieri dimineaţă), dar sunt pregătită. Mă simt bine şi voi face tot ce pot ca să câştig”, a concluzionat Halep.