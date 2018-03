Eliminare surprinzătoare a lui Novak Djokovic

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul sârb Novak Đoković, fostul lider mondial, a fost eliminat în turul secund de la Indian Wells, fiind învins în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-1, de japonezul Taro Daniel. Đoković, cvintuplu câştigător al competiţiei din California (2008, 2011, 2014, 2015 şi 2016), a revenit cu această ocazie în circuit după o absenţă de cinci săptămâni, cauzată de o operaţie la cot. Sârbul, cap de serie 10, s-a înclinat după două ore şi jumătate în faţa unui adversar venit din calificări.

Novak Đoković a explicat la final că a fost ca şi cum ar „fi disputat primul său meci în circuit”. „A fost foarte ciudat. În timpul meciului, am pierdut pur şi simplu ritmul şi a urmat restul. Ultimele săptămâni nu au fost uşoare din punct de vedere al sănătăţii mele, dar am fost foarte bucuros să revin pe teren atât de repede după o operaţie. În acelaşi timp, eu am avut impresia că nu am fost chiar eu. A fost dificil atât fizic, cât şi mental, şi am făcut multe erori directe. Nu am reuşit să-mi găsesc reperele pe fundul terenului, în special la rever, un punct forte al meu întotdeauna. Totul a fost ciudat, dar acest lucru se explică prin perioada pe care o traversez în acest moment. Nu m-am temut că m-aş putea accidenta din nou, ci faptul că nu am mai jucat constant în ultimele nouă luni şi-a spus cuvântul. Chiar dacă timp de doi ani nu am mai resimţit nicio durere, această problemă la cot a existat constant”, a precizat jucătorul sârb.

În schimb, elveţianul Roger Federer, actualul lider al clasamentului ATP, a debutat cu dreptul la actuala ediţie de la Indian Wels, impunându-se în două seturi, 6-3, 7-6 (8/6), în faţa argentinianului Federico Delbonis. Federer, deţinătorul titlului, care nu a pierdut nicio partidă de la debutul lui 2018, îl va avea ca adversar în turul următor pe sârbul Filip Krajinović, care a dispus sâmbătă în două seturi simetrice, 6-2, 6-2, de americanul Mitchell Krueger.

Tot în noaptea de duminică spre luni, favoritul doi, croatul Marin Čilić, s-a impus fără probleme, cu 7-5, 6-3, în faţa ungurului Martin Fucsovics,în timp ce francezul Gaël Monfils dispus în trei seturi, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 7-5, de americanul John Isner, favoritul 15, la capătul unui meci extrem de disputat.