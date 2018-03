Bratu, mulţumit de evoluţia echipei sale

« Alte stiri din categoria Sport

Florin Bratu s-a declarat mulţumit de atitudinea echipei. „Cu Steaua, cu CFR, cu Craiova, jucătorii se pot motiva şi singuri. De aceea sunt atât de bucuros, că echipa a reacţionat bine într-un meci cu un adversar mai slab cotat. Ne-am creat ocazii, sper să fie un nou început. Avem nevoie de rezultate pentru a creşte... Gaz Metan e o echipă bine organizată, cu un antrenor cu experienţă. Îi felicit şi le urez multă baftă în continuare. Dar în acest meci, Dinamo a fost mai bună”, a declarat Florin Bratu imediat după meci.

Bratu a explicat şi motivele pentru care a decis să mizeze pe Torje deşi iniţial acesta era trecut doar rezervă. „Aşa am considerat, Gabi n-a făcut o partidă foarte reuşită la Craiova. M-am gândit la Sergiu, care are un travaliu mai bun, este mai disciplinat şi joacă bine pe poziţia aceea. Până la urmă, Gabi a făcut o partidă bună şi poate şi mai bine. I-am spus şi lui că vreau să contribui la ascensiunea lui, la revenirea lui în fotbalul mare. Ca să facă asta, trebuie să joace bine aici, trebuie să fie unul dintre liderii lui Dinamo. Am spus-o, orice jucător care îmi atrage atenţia va avea şansa să joace la Dinamo. Mă bucur că eu sunt antrenorul în mandatul căruia au înscris primul gol şi Popescu, şi Moldoveanu. Mă bucur că au reuşit să se autodepăşească în condiţiile foarte grele din acest meci”, a adăugat Bratu.