Enache, reconfirmat antrenor la FC Botoşani

Costel Enache a fost reconfirmat antrenor la FC Botoşani înaintea meciului din Cupa României şi a derby-ului cu Dinamo de la sfârşitul săptămânii. Oficialii echipei au fost nevoiţi să anunţe public această decizie, deoarece au apărut zvonuri conform cărora Costel Enache ar urma să fie înlocuit săptămâna cu Vasile Miriuţă.

Mai mult, marţi seară şi Vasile Miriuţă a negat zvonul lansat de „Gazeta Sporturilor”. Acesta a declarat că până în vară nu intenţionează să semneze cu nicio echipă mai ales că, în România, conform regulamentului în vigoare, nu mai poate fi antrenor principal până la finalul sezonului decât la Chiajna şi Dinamo, echipe pe care le-a antrenat deja. „Acum aud prima oară pentru aşa ceva. În primul rând, pentru că am antrenat două echipe, nu mai pot antrena pe nimeni în România până la vară. Sincer, nu am vorbit cu nimeni. Nu m-a contactat nimeni, nici nu am chef să merg undeva până la vară. Nici vorbă de aşa ceva”, a declarat Vasile Miriuţă.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că aceste „petarde” lansate cu doar câteva ore înainte de războiul Moldovei din Cupa României nu au făcut decât să-i întărească şi unească şi mai mult pe botoşăneni şi a spus că totul e doar la nivel de zvonuri. „Nici de glumă nu e bună asta! Nici nu a fost vorba de aşa ceva. Nici vorbă! Costel Enache şi echipa sa au credit total în continuare! Am vorbit şi de prelungirea contractului… Acum suntem prinşi cu meciurile cu Iaşiul şi Dinamo însă este timp pentru toate. Am plecat la un drum împreună şi cu siguranţă vom reuşi. În plus s-a zvonit că ar putea fi înlocuit cu Vasile Miriuţă. Este un antrenor pe care îl respect, dar îi transmit scenaristului, celui care a lansat această petardă, că domnul Miruţă nu mai poate sta pe bancă în acest campionat. Asta aşa, ca să nu mai lungim vorba, că nu luăm antrenor care să stea în tribună... Dar vă spun, nici nu poate fi vorba de aşa ceva!”, a declarat preşedintele FC Botoşani.

Oficialii grupării locale nu exclud varianta ca totul să facă parte dintr-un război psihologic şi informaţia să fie lansată în presă dinspre tabăra adversă în încercarea de a destabiliza tabăra botoşăneană.