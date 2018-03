Enache îşi felicită jucătorii

« Alte stiri din categoria Sport

Tehnicianul FC Botoşani, Costel Enache, s-a declarat mulţumit de calificarea în semifinalele Cupei României, ultimul obiectiv care a mai rămas echipei sale după ratarea accederii în play-off. „Azi (n.r. - aseară) am învins noi. După mult timp sunt chiar foarte satisfăcut, pentru că am văzut multe dintre lucrurile pe care echipa le-a avut în campionat: atitudine, determinare, sacrificiu. Ne ajută acest rezultat şi cred că, de acum, ne-am ridicat nivelul de optimism, pentru că ratarea play-off-ului ne-a lăsat un mare gol. Ne-am pus prea multe speranţe şi am avut un culoar bun, pe care noi ni l-am creat, dar...”, a declarat antrenorul FC Botoşani.

Costel Enache a recunoscut că terenul a arătat groaznic: „Nu-mi dau seama cum au putut face atâta risipă de energie pe un astfel de gazon, care, pe alocuri, era chiar mocirlos. Am avut multe ocazii, jucătorii au luptat şi s-au adaptat bine la teren şi asta a fost cheia jocului. E meritul jucătorilor. Bine, al nostru, al tuturor, dar nu-mi place să vorbesc despre mine”.