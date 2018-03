Venus câştigă duelul surorilor Williams

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, revenită în competiţie după o pauză de 14 luni, a fost învinsă în două seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partidă din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputată în noaptea de luni spre marţi, transmite Agerpres.

Aceasta a fost al 29-lea duel dintre surorile Williams şi al 12-lea câştigat de Venus, celelalte 17 întâlniri încheindu-se cu victoria Serenei.

Venus Williams (37 de ani), ocupanta locului opt mondial, care nu o mai învinsese pe sora sa din 2014, s-a impus după o oră şi 27 minute de joc, calificându-se în optimile de finală ale competiţiei californiene, unde o va avea ca adversară pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie 21, care a trecut cu 6-3, 6-3, de germanca Julia Goerges (favorită 12).

Serena Williams (36 de ani), fostă numărul unu mondial, nu mai evoluase într-o competiţie oficială din circuitul WTA din ianuarie 2017, când reuşise să îşi treacă în palmares al 23-lea său titlu de Mare Şlem, după succesul de la Australian Open. Ea a adus pe lume o fetiţă, Alexis Olympia, în luna septembrie, rodul relaţiei cu omul de afaceri Alexis Ohanian, co-fondatorul reţelei Reddit.

„Nu a fost un meci uşor, însă este bine să dispuţi meciuri de o astfel de intensitate, chiar dacă nu joc la nivelul la care îmi doresc. Deşi nu am mai jucat de peste un an, sunt dezamăgită că am pierdut. Nu aş fi jucătoarea care sunt dacă aş spune altceva. Mă aşteaptă încă multă muncă, însă ştiu că pot să reuşesc”, a declarat Serena Williams după meciul cu sora sa.

La partida dintre surorile Williams a asistat şi Simona Halep, liderul mondial. Ea este pe cealaltă parte a tabloului şi ar putea juca împotriva lui Venus doar în finală. „Azi sunt suporter al tenisului şi al surorilor Williams”, a scris românca pe Instagram.