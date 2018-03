Lecţie de fotbal predată lui Mourinho

« Alte stiri din categoria Sport

Manchester United a fost eliminată de Sevilla din Liga Campionilor la fotbal, după ce andaluzii s-au impus cu scorul de 2-1, marţi seara, pe „Old Trafford”, în manşa secundă a optimilor de finală.

După 0-0 la Sevilla, echipa antrenată de Vincenzo Montella a reuşit să puncteze de două ori la Manchester în decurs de câteva minute, prin atacantul francez Wissam Ben Yedder (minutele 74 şi 78), introdus pe teren doar în minutul 72. „Diavolii roşii” au punctat prin Romelu Lukaku (minutul 84), dar nu au reuşit mai mult.

José Mourinho a afirmat, după eliminarea echipei sale, Manchester United, de către FC Sevilla, că „nu este o situaţie nouă” pentru gruparea engleză, care a mai trecut prin astfel de momente dificile. „Este o mare dezamăgire, însă nu trebuie să facem o dramă din asta. La finalul săptămânii avem o altă partidă de disputat. Acesta este fotbalul, nu este sfârşitul lumii. Eu am eliminat-o de două ori pe United, cu FC Porto şi Real Madrid, aşa că nu cred că este o situaţie nouă pentru club”, a declarat Mourinho la finalul meciului de pe Old Trafford, câştigat de Sevilla cu 2-1.

„Nu cred că am jucat rău. Evoluţia echipei mi se pare acceptabilă. Nu am ce să le reproşez. Am făcut tot ceea ce am putut, la fel şi jucătorii, care sunt la fel de nefericiţi ca şi mine. Am început cu intenţii bune, însă după 15 minute Sevilla a demonstrat că este o echipă bună”, a declarat Mourinho care a conchis: „Atunci când o echipă câştigă, câştigă toţi, antrenorul şi jucătorii. Însă atunci când pierde, pierde doar antrenorul. Aşa este peste tot în lume, în Anglia, în Spania şi în China”.