Calificare muncită în semifinale

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, în noapte de miercuri spre joi, după ce a învins-o pe croata Petra Martić, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Halep (26 de ani) a câştigat un meci de mare luptă după două ore şi 23 de minute în faţa unei adversare de 27 de ani, care ocupă locul 51 în clasamentul WTA.

Pe o vreme cu un vânt destul de puternic, Halep a făcut un prim set foarte bun, cu puţine erori. Românca a început cu break, s-a desprins la 2-0, iar apoi fiecare jucătoare şi-a făcut serviciul, astfel că Halep s-a impus cu 6-4.

În actul secund, Halep a greşit mai mult şi în consecinţă Martić s-a detaşat repede la 3-0, iar apoi a condus cu 4-1 şi 5-2. Halep a avut o revenire remarcabilă şi a reuşit să egaleze, 5-5, setul a ajuns în tiebreak, unde croata a avut din nou 5-2, dar Halep a izbutit egalarea, 5-5. Simona a greşit o minge simplă şi adversara a fructificat mingea de set (5-7), restabilind egalitatea.

În decisiv, românca a luat primul game, dar a irosit mai multe oportunităţi de a prelua controlul jocului şi scorul a devenit 3-1 pentru Martić. Halep a reuşit să se calmeze, să îşi regăsească echilibrul şi a continuat să lupte, iar rezultatele s-au văzut prin cinci game-uri consecutive, care i-au adus victoria cu 6-3. O decizie deosebit de inspirată a fost un challenge (ultimul) cerut la 4-3 şi 40-40, care i-a adus avantaj, iar apoi a reuşit un break decisiv pentru soarta partidei.

Halep: „Nu ştiu cum am câştigat”

Halep a încheiat meciul cu cifre foarte bune, doi aşi, doar o dublă greşeală, 80% primul serviciu în teren, 72% puncte cu primul serviciu şi 45% cu al doilea, 37 de mingi direct câştigătoare şi 37 de erori neforţate. Martić a avut cinci aşi, trei duble greşeli, 66% la primul serviciu în teren, 63% puncte cu primul serviciu, 46% cu al doilea, 33 de mingi direct câştigătoare şi 43 de erori neprovocate.

„A fost foarte dificil de jucat din cauza vântului. Ea are un joc greu, pentru că mixează «slice-ul», «top-spin-ul», mingea sare mult din serviciul ei şi este dificil să returnezi. Dar am luptat până la final şi probabil că de aceea am câştigat. De fapt, nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat. Am fost puţin frustrată, pentru că vântul nu ne-a dat ritm şi a fost greu să stai concentrat la fiecare minge, mingea se mişca... Dar am luptat şi de aceea am câştigat şi sunt aici pentru că am refuzat să pierd”, a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Scorul confruntărilor din circuitul profesionist a devenit de 2-1 pentru Halep, după ce croata a câştigat în 2011 în optimi la Copenhaga, cu 6-3, 5-7, 7-5, iar Halep s-a impus cu 6-4, 6-2 în 2015 în primul tur la Guangzhou. Martić a mai obţinut o victorie la junioare, în 2007, în optimi la Roland Garros, cu 2-6, 6-4, 6-0.

Osaka, viitoarea adversară

Halep şi-a asigurat un cec de 327.965 dolari şi 390 de puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka.

Japoneza a produs surpriza sferturilor de finală, reuşind să o elimine pe Karolina Pliskova, favorita cinci, în faţa căreia s-a impus în două seturi, 6-2, 6-3.

Halep şi Osaka s-au întâlnit până acum de trei ori, reprezentanta ţării noastre reuşind să se impună de fiecare dată. Primul lor duel a avut loc în 2016, în turul al treilea de la Roland Garros, unde românca s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3. Un an mai târziu, la turneul de la Miami, Halep a învins-o pe niponă tot în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima confruntare lor având loc anul acesta, în luna ianuarie, în optimile de finală ale Openului Australiei, unde Simona a obţinut victoria în două seturi, 6-3, 6-2.