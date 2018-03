Olimpiu Moruţan: "Favorita este Dinamo"

« Alte stiri din categoria Sport

Mijlocaşul Olimpiu Moruţan a declarat în perspectiva jocului de sâmbătă din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I că Dinamo este favorită la meciul cu FC Botoşani. „Va fi un meci de luptă, vedeţi şi dumneavoastră cum e terenul, nu avem ce face, dar trebuie să ne jucăm şansa. Favorita este Dinamo, echipă dintre cele mai bune din România, noi vrem să ne facem treaba şi la finalul meciului o să vedem care e rezultatul. Sper să joc cât pot de bine acum cu Dinamo. Nu pot să zic că am o scădere de formă. Am jucat două-trei meciuri mai proaste, dar aşa e în fotbal, ai zile bune şi zile proaste. Am mai spus-o că nu o să mă menajez şi o să-mi fac treaba cât pot de bine”, a declarat Olimpiu Moruţan.