Bratu nu este impresionat de echipa botoşăneană

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul principal al formaţiei Dinamo, Florin Bratu, a declarat înaintea jocului de la Botoşani că echipa din Ştefan cel Mare trebuie să se ridice la un nivel bun în duelul cu echipa pregătită de Costel Enache pentru a obţine toate cele trei puncte puse în joc. „Întâlnim o echipă care pleacă favorită la acest meci. Noi am făcut un joc bun contra Mediaşului, dar avem multe lucruri de arătat, de demonstrat. Am văzut meciul lor de Cupă, s-a jucat mult fizic, nu s-au respectat multe detalii tactice. Trebuie să facem abstracţie de condiţiile de acolo, trebuie să ne ridicăm la un nivel bun. Jucătorii trebuie să se obişnuiască, jucăm în play-out, aici am ajuns. Dacă nu vor înţelege vom avea probleme. Uşor-uşor cred că am reuşit să le aduc jucătorilor starea de bucurie de a se antrena şi bucuria golului la meci pentru că Dinamo duce lipsă de încredere şi asta nu vine decât printr-un joc bun”, a declarat Florin Bratu la conferinţa de presă organizată înaintea partidei cu FC Botoşani.