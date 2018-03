Derby amânat de zăpadă

« Alte stiri din categoria Sport

Ninsoarea abundentă a dus la amânarea derby-ului acestei ediţii a play-out-ului dintre FC Botoşani şi Dinamo. Programat iniţial a se disputa sâmbătă, de la ora 20:45, jocul a fost amânat pentru început cu o oră, după care a fost reprogramat la o dată ce va fi anunţată ulterior.

Cu toate că era limpede pentru toată lumea că partida nu se poate disputa nici sâmbătă şi nici a doua zi, având în vedere avertizările meteo, jucătorii celor două formaţii împreună cu arbitrii au fost nevoiţi să mai stea încă o oră la vestiare pentru a se lua decizia finală. Dinamoviştii au plecat spre Bucureşti abia după ce a apărut comunicatul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) prin care era anunţat faptul că partida nu se va mai disputa nici a doua zi, având în vedere avertizările Administraţiei Naţionale a Meteorologiei (ANM), codul de ninsori fiind prelungiri până duminică (n.r. - ieri) la ora 23:00. „Ninsoarea a venit la 18:30 sâmbătă seară, meciul începea la câteva ore după. Nu puteam să disputăm partida, oamenii au fost înţelegători. Am luat legătura cu Liga, chiar nu puteam disputa partida. Se putea reprograma partida cum era la Sibiu. Au fost discuţii şi pentru azi (n.r. - ieri), la prânz. După prognoza meteo, nici astăzi (n.r. - duminică) nu se putea disputa partida, ceea ce se şi întâmplă. Am avut ghinionul ăsta să nu putem juca. Şi acum şase ani, angrenaţi în lupta pentru promovare în Liga I, am avut două etape pline cu zăpadă. Am distrus terenul atunci, îmi aduc aminte. Dinamoviştii au luat în calcul să rămână pentru astăzi (n.r. - ieri). Au luat cina târziu, au stat până la ora 21:45, când s-a dat comunicatul oficial de la LPF. După acel comunicat au plecat şi cei de la Dinamo. La momentul acesta nu se poate juca”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani.

Cu toate că s-a spus că partida ar putea fi reprogramată săptămâna aceasta, Şfaiţer a infirmat aceste zvonuri, având în vedere că atât FC Botoşani, cât şi Dinamo nu pot conta pe jucătorii under 21 care sunt la loturile naţionale. „Avem o problemă mare cu jucătorii U21, care trebuie să meargă la loturi aşa că nu se pune problema să se joace săptămâna aceasta”, a conchis preşedintele de onoare al FC Botoşani.

O situaţie similară s-a petrecut la Iaşi, unde meciul de play-off dintre CSM Poli Iaşi şi Astra Giurgiu a fost amânat pentru o dată ulterioară.