LuptÄƒ aprigÄƒ pentru locul trei al play-off-ului

CS „U” Craiova, adversara din semifinalele Cupei României a FC Botoşani, pierde teren în lupta pentru titlul de campioană. Formaţia pregătită de Devis Mangia nu a reuşit decât o remiză, scor 0-0, pe terenul campioanei en-titre, Viitorul.

Devis Mangia, antrenorul principal al oltenilor, şi-a pus elevii la zid. „Nu am jucat un meci bun din punct de vedere tehnic. E dificil să ai un rezultat bun dacă joci aşa. Deci, ne mulţumim cu egalul. Nu ne-am asumat riscuri în timpul meciului. Repet, problema noastră a fost că nu am făcut un joc bun tehnic. Dacă n-am câştigat, înseamnă că nu am fi meritat să ne impunem aici. Sunt aici să vorbesc despre meci, nu despre alte lucruri. Nu faptul că nu l-am introdus pe Gustavo e problema, trebuie să mai schimbăm din când în când. Trebuie să înţelegem ce greşeli am făcut. Viitorul a jucat bine, a jucat foarte agresiv. Îi felicit, ei încearcă mereu să joace fotbal”, a declarat Devis Mangia.

La rândul său, mijlocaşul CS „U” Craiova, Alexandru Mitriţă, a declarat că meciul cu Viitorul a fost cel mai slab de când este la olteni. „După prestaţia pe care am avut-o, suntem mulţumiţi. A fost cel mai slab meci de când sunt eu la Craiova... Mergem mai departe şi ne gândim la următorul meci. Ne-am obişnuit cu gazonul de la Craiova, poate de asta nu am avut posesia mingii. Trebuie să ne propunem să nu mai facem greşeli, să jucăm mult mai bine, să şutăm mult mai mult la poartă”, a declarat Alexandru Mitriţă.

În schimb, Gică Hagi, managerul Viitorului Constanţa, s-a arătat mulţumit de rezultat afirmând că punctul obţinut menţine formaţia sa în lupta pentru locul 3 care duce în Liga Europa. „E incredibil că noi şi Craiova n-am marcat. A fost o intensitate bună, s-au întâlnit două echipe bune, două echipe agresive. A trebuit să schimb anumite lucruri în acest meci, de asta am folosit un sistem 3-4-3. Ne simţim bine acasă, mi-am felicitat jucătorii, ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, foarte periculoasă pe contraatac. Am gândit-o bine, am stat sus, am pus presiune. A fost altceva faţă de meciul cu FCSB, sunt mulţumit de jucătorii mei. Îmi doresc mereu mai mult, jucătorii trebuie să aibă încredere, să joace curajos, ăsta este jocul nostru. Obiectivul nostru este şi va fi locul 3. Suntem în cursă, o să încercăm să ne luptăm. Vrem să creştem de la meci la meci”, a conchis Hagi.