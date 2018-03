Reacţie dură a lui Iftime la adresa arbitrului

« Alte stiri din categoria Sport

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a avut o ieşire nervoasă în direct la Digi Sport după ce centralul Andrei Chivulete a luat decizia de a mai amâna cu o oră startul partidei, punându-i pe jucători să aştepte la vestiare decizia finală, deşi era clar că partida nu se poate disputa. „Mi se pare că suntem într-o zonă în care lumea devine neserioasă. Suntem o ligă de proşti. Jucăm mâine, poimâine, peste două săptămâni. Ce facem, jucăm la 1:00? Am avut folie până la ora 6:00 (n.r. - 18:00), am avut 70 de oameni. Ce putem face cu ninsoarea asta? Să ne sancţioneze. Mâine (n.r. - duminică) va ninge la fel. Stau oamenii în vestiar şi beau ceai. E o prostie. Regulamentul e semi-idiot. Am plecat de la stadion, nu e nimeni pe stadion. Jucăm fără spectatori cu Dinamo? E ca în Siberia”, a spus Iftime, la Digi Sport.

Arbitrul Andrei Chivulete a încercat să le explice oficialilor celor două formaţii că nu are nicio vină şi că aşa sunt regulamentele. „Şi pentru mine e clar că nu se poate juca, însă eu nu pot face nimic. Acestea sunt regulamentele. Nu e vina mea”, le-a transmis centralul oficialilor celor două formaţii.