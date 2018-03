Derby cu scântei între CFR Cluj şi FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Pentru a treia oară în acest sezon, CFR Cluj şi FCSB au încheiat cu acelaşi scor, 1-1, amânând deznodământul acestui titlu în acest sezon al Ligii I.

Partida din a II-a etapă a play-off-ului Ligii I din Gruia a fost una echilibrată, cu mulţi nervi, dovadă cele două cartonaşe roşii şi zece galbene arătate de centralul Ovidiu Haţegan, arădeanul acordând şi un penalty pentru ardeleni dar trecând cu vederea o altă infracţiune în suprafaţa de pedeapsă comisă de Pintilii. Culio a deschis scorul în derby transformând în minutul 38 lovitura de la 11 metri acordată de Haţegan după un henţ în suprafaţa de pedeapsă comis de Benzar.

Cu Dan Petrescu suspendat, „Bursucul” vizionând meciul din lojă, ardelenii şi-au păstrat avantajul pe tabela de marcaj până în prelungiri. Intrat pe teren în minutul 71 în locul lui Alibec, „Bizonul” a marcat în primul minut al prelungirilor stabilind scorul final, 1-1.

Oficialii FCSB l-au pus la zid pe centralul Ovidiu Haţegan.

FCSB acuză arbitrajul

Mihai Stoica, directorul sportiv al „roş-albaştrilor” crede că arbitrii o duc pe CFR spre titlul de campioană în acest an ţi l-a acuzat pe Haţegan de deciziile pe care le-a luat în timpul partidei. „Dacă după toate discuţiile CFR deschide scorul printr-un penalty controversat, atunci nu înţeleg pentru ce ne mai chinuim să câştigăm un campionat dacă nu suntem lăsaţi. Băi Mara, nu ştiu ce faci tu la CFR, dar noi am făcut adresă şi CFR nu a vrut arbitri străini. Acest rezultat ajută foarte mult Universitatea Craiova, o echipă care joacă fotbal, nu cum joacă CFR. Vreau să fim lăsaţi. La Pintilii nu a fost absolut nimic. Nu se poate, ne purtăm frumos, nu am făcut presiuni. Nu am vorbit înainte de meci absolut nimic. Steaua, singura echipă din România care contează în Europa, să nu fie lăsată să joace? De ce? Ştiţi ce se întâmplă? Vine o echipă care câştigă artificial campionatul, nemeritat, se duce şi pierde în preliminarii şi iese afară. Mai ales că nici nu sunt capi de seri. Noi contăm în Europa, aducem puncte, aducem bani din Europa, bani din care beneficiază toate celelalte echipe”, a declarat Mihai Stoica. Oficialul „roş-albastru” a specificat că la returul de pe „Naţional Arena” din play-off FCSB va solicita arbitri străini. „Am fost net superiori în a doua parte a jocului, dacă am fi rămas 11 contra 10, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, dar erau şanse mult mai mari ca să avem mai multe ocazii... Nici nu ştiu ce să cred, arbitri greşesc în defavoarea noastră sau în favoarea CFR. Înclin să cred că greşesc pentru CFR. Noi vrem arbitri străini la meciul retur”, a conchis Stoica.