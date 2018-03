Victorie scăpată printre degete de Sepsi

« Alte stiri din categoria Sport

Sepsi Sf. Gheorghe a fost la trei minute de o victorie care ar putea cântări enorm în lupta pentru evitarea retrogradării. La primul meci din istorie disputat în nocturnă la Sf. Gheorghe, nou-promovata a terminat nedecis 2-2 (0-1) la capătul unui meci cu răsturnări spectaculoase de scor şi cu grave prob leme de arbitraj, Cătălin Popa fiind pus la zid de ambii antrenori după prestaţia avută.

Ilfovenii au deschis scorul în minutul 44 prin Lucian Marinescu dintr-un penalty acordat uşor de centralul Popa, formaţia lui Claudiu Niculescu intrând la cabine cu avantaj pe tabela de marcaj.

La patru minute de la reluarea jocului, arbitrul piteştean Cătălin Popa şi-a răscumpărat greşeala şi a dictat penalty la fel de uşor pentru Sepsi, István Fülöp transformând cu siguranţă pentru 1-1. Acelaşi István Fülöp a cerut din nou penalty, câteva minute mai târziu, dar centralul i-a dat galben pentru simulare. În schimb, Popa a dictat penalty corect, în minutul 71, la un fault asupra lui Attila Hadnagy, lovitura de la 11 metri fiind transformată de acelaşi Fülöp. Când nimeni nu se mai aştepta, Bălan a înscris în minutele de prelungiri, reuşind să salveze un punct important pentru ilfoveni din acest meci.

După acest rezultat, Sepsi rămâne pe locul 6, poziţie a clasamentului din play-out care duce la barajul pentru rămânea în prima ligă. În schimb, FC Voluntari a acumulat 18 puncte şi este pe locul 3, ilfovenii ameninţând primele două locuri pe care se află Dinamo şi FC Botoşani, echipe care au un meci mai puţin disputat.

Neagoe, nemulţumit de rezultat

Eugen Neagoe s-a declarat nemulţumit de rezultatul final. „Sunt supărat că nu am câştigat. Asta este fotbalul, când nu faci marcaj, când stai departe de oameni si îi laşi să centreze ... Şi noi am înscris în prelungiri în etapa trecută. Îmi pare rău pentru băieţi, dar şi pentru suporteri, pentru că toţi şi-au dorit victoria, fiind primul meci la Sf. Gheorghe în Liga I. Voluntariul a avut o posesie mai bună pe final, dar noi puteam închide jocul pe contra atac. Mergem la Timişoara şi sperăm să ne întoarcem cu toate punctele. Eu am încredere ca vom reuşi. Faptul că vom juca pe terenul nostru ne va ajuta. Aţi văzut că suntem încurajaţi până în ultimul minut”, a declarat Neagoe.

La fel de nemulţumit s-a arătat şi eroul nou-promovatei, István Fülöp, chiar dacă acesta a marcat două goluri şi la egalat în clasamentul golgeterilor pe naşul său, Attila Hadngay. „La 1-1 iar am avut penalty... Jucătorii Voluntariului râdeau de arbitru că nu a dat penalty. Dar nu e prima dată şi din păcate noi ne rupem picioarele şi suntem dezavantajaţi tot timpul”, a declarat István Fülöp.

Claudiu Niculescu, supărat pe arbitru

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al FC Voluntari, s-a arătat nemulţumit de arbitrajul lui Cătălin Popa. Tehnicianul susţine că Sepsi a primit mult prea uşor primul penalty şi consideră că acela a fost momentul psihologic al partidei. „Singurul lucru îmbucurător din acest meci este că am luptat până la final, am reuşit să marcăm pe final de joc. N-aş vrea să mă umplu de penibil şi să spun până nu văd fazele, dar din spusele celor din jurul meu şi telefoanele pe care le-am primit după meci, am înţeles că la primul lor penalty, la primul lor gol din penalty, nu a fost penalty. Iar la golul doi, jucătorul care a primit mingea şi a obţinut acel penalty a plecat din poziţie clară de offside. Toată lumea spune că a fost penalty clar la noi, acum rămâne să revăd meciul şi după aceea vă pot spune cu siguranţă, dar dacă e aşa cum am auzit, nu e în regula. Nu e în regulă deloc, de ce nu intervine asistentul şi la noi sau al patrulea arbitru?”, a fost reacţia lui Claudiu Niculescu.