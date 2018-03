Dănciulescu, director general la Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo are un nou director general. Ionel Dănciulescu a fost numit în această funcţie pe care a ocupat-o Adrian Mutu, funcţie rămasă vacantă după ce acesta din urmă a ajuns la Federaţia Română de Fotbal (FRF). „Este o nouă provocare pentru mine. Am făcut această alegere cu inima, deoarece mi-am dorit, în aceste momente dificile, să fac mai multe pentru club. Ne dorim o relansare a echipei, mizând pe jucători tineri, crescuţi în spiritul dinamovist. Suntem o echipă de conducere tânără. Alexandru David rămâne în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi se va ocupa, ca şi până acum, exclusiv de partea administrativă. Eu voi conduce activitatea sportivă şi voi face echipa cu Florin Bratu pentru a începe pregătirile pentru sezonul următor”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru site-ul oficial al clubului din şoseaua ştefan cel Mare.

Dănciulescu, care până de curând a ocupat funcţia de director sportiv, a spus că va avea o relaţie de colaborare foarte bună cu tehnicianul Florin Bratu de care este foarte apropiat. „Voi lucra foarte bine cu echipa pe care o am, voi avea o relaţie foarte bună cu Florin pentru că vom lua deciziile împreună. Eu voi decide la Dinamo şi în privinţa antrenorului, dar Florin are susţinerea mea din toate punctele de vedere. Dacă vrei să ai rezultate, un drum al tău de a face performanţă, trebuie să ai continuitate şi la nivelul băncii tehnice. Florin, cât are contract, un an şi jumătate, va fi antrenorul lui Dinamo, nu se pune problema de a-l înlocui chiar dacă nu va avea rezultate. Pentru că acestea nu pot apărea peste noapte”, a conchis Dănciulescu.

Noul director general a mai spus că obiectivul imediat al echipei este câştigarea play-out-ului, Dinamo luptându-se pentru acest obiectiv cu FC Botoşani. La pariuri, Dinamo are cota 1,60 pentru a termina prima în play-out, în timp ce FC Botoşani - 3,50.