Moruţan, decisiv pentru naţionala U19

« Alte stiri din categoria Sport

Selecţionata Under 19 a României a surclasat reprezentativa similară a Serbiei în cadrul Turneului de Elită care se desfăşoară în aceste zile. Jucătorii antrenaţi de Adrian Boingiu au câştigat cu 4-0 (2-0) primul meci susţinut în cadrul grupei a IV-a cu puternica reprezentativă a Serbiei graţie golurilor marcate de Alexandru Măţan (min. 20 şi 61), Olimpiu Moruţan (min. 23) şi Tudor Băluţă (min. 55).

Fotbalul românesc are viitor

„Nu aş putea spune că formez o generaţie, ea este deja formată. Eu am meritul că reuşesc să-i strâng şi să-i ţin aproape, exact cum am reuşit şi cu ceilalţi. Meritul este al părinţilor, al celor care i-au pregătit până aici. Dar, sigur şi noi, pentru că reuşim să-i închegăm şi să facem o echipă care să fie viitorul fotbalului românesc. Trebuie să fim responsabili, în mod cert ne dorim din fiecare joc să scoatem maximum. E şi greu să îţi doreşti o victorie la un asemenea scor cu o echipă din fosta Iugoslavie. Serbia este o echipă cu calitate, iar rezultatul chiar dacă a fost uriaş, diferenţa nu a fost atât de mare. Probabil ne-am dorit să câştigăm ce am pierdut la un moment dat, de acolo a rezultat ce este pe tabelă”, a declarat Adrian Boingiu, selecţionerul under 19 după meci.

Acesta susţine că viitorul fotbalului românesc este asigurat, deoarece jucătorii care fac parte din lotul reprezentativei „under 19” vor avea un cuvânt greu de spus în perioada următoare. „Nu e nicio noutate, de fiecare dată am încercat să fim responsabili, să privim înainte, acest meci este deja istorie. Ne interesează meciul cu Suedia de sâmbătă şi restul nu mai contează. La ceea ce ne-am propus trebuie să scoatem maximum din ceea ce avem. Cu siguranţă există potenţial ca unul dintre aceşti copii, peste ani şi ani, să ajungă selecţionerul naţionalei. Cosmin Contra a fost un jucător deosebit, care muncea mult, îl regăsesc foarte mult între cei pe care îi antrenez acum. Sincer, calitatea celor pe care îi am acum este cu mult mai mare decât a celor pe care îi aveam la vremea respectivă. Nu degeaba i-am comparat cu cei din generaţia ’81, generaţia lui Raţ, Rădoi, Codrea, Vlad Munteanu, Marius Niculae, Bilaşco, am zis că sunt peste ei. Până acum au dovedit-o valoric şi prin prisma rezultatelor”, a declarat selecţionerul Adrian Boingiu.

Remiză între Suedia şi Ucraina

În celălalt meci al grupei a IV-a, reprezentativele Suediei şi Ucrainei, au terminat nedecis 0-0. La Turneul final al Europeanului din Finlanda se califică prima clasată. Următorul meci al „tricolorilor mici” va avea loc mâine, de la ora 19:00, contra reprezentativei similare a Suediei.

La turneul final programat în Finlanda, în perioada 16-29 iulie 2018, se califică selecţionatele care câştigă cele 7 grupe de la Turul de Elită. Tragerea la sorţi pentru faza grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 30 mai în Vaasa, Helsinki.