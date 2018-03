Halep, chinuită în turul doi la Miami

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, învingând-o greu, în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin, într-o partidă disputată în noaptea de joi spre vineri.

Simona Halep a catalogat drept „nebun” meciul de trei seturi, precizând că nu ştia unde vor veni mingile adversarei. „Am avut multe meciuri dificile, sunt obişnuită. Am vrut doar să rămân concentrată şi la final am câştigat. Am luptat până la final şi acesta este lucrul cel mai important. Este greu să joci împotriva unei astfel de jucătoare, pentru că loveşte foarte puternic şi nu ştii unde vine mingea. Am încercat să fiu puternică pe picioare, să lovesc mingea şi să o fac să se mişte mai mult, pentru că avea probleme să lovească mingea din alergare. A fost un meci nebun, nu am ştiut unde vine mingea, a trebuit să rămân concentrată pentru fiecare punct, să fiu atentă la fiecare lovitură a ei. A fost foarte greu, dar sunt fericită că am câştigat”, a declarat Halep, după partida cu Dodin.

Dodin dură cu ea însăşi

Oceane Dodin a fost foarte dură cu ea însăşi după eşecul suferit. Ea a declarat că serviciul slab a împiedicat-o să obţină o victorie de care avea mare nevoie.

Întrebată cu ce va rămâne după partida de doi, Dodin a răspuns: „Cu lucrurile negative. Ies dintr-o perioadă dificilă şi aş fi avut nevoie să câştig un meci ca acesta pentru a-mi reveni. Este multă decepţie. M-am luptat cu serviciul meu de rahat (n.r. - 16 duble greşeli), dar asta nu este suficient împotriva jucătoarelor de acest nivel. Sincer, sunt dezgustată de tenis. Aş fi preferat să iau două «bule» (n.r. - 0-6, 0-6). Nu pot să zic nici că mi-a fost frică să câştig. Dar acest serviciu catastrofal m-a costat victoria. Şi nu ştiu de ce m-a părăsit. Tatăl meu (n.r. - şi antrenorul, Fred) este foarte mulţumit de meciul meu. E «cool», zâmbeşte, râde, e pozitiv. Pe mine, toate astea mă degustă”.

Aceasta a recunoscut că e cu moralul la pământ. „De furie, am dat cu telefonul de perete. Serviciul meu m-a pus la pământ şi îl învinovăţesc pentru asta. Nu i-am cerut aşi, voiam doar să nu fac duble. Dar nu am putut, a fost mai puternic decât mine”, a mai spus Dodin, care, în final, a devenit un pic mai optimistă: „Mă las de tenis (n.r. - râzând). I-am spus tatălui meu să mă scoată de la toate turneele la care sunt înscrisă. Serios, privind înapoi, cred că voi mulţumită de acest turneu. Am jucat meciuri de trei seturi, am văzut că nu sunt la pământ din puncte de vedere al tenisului. Dar, pentru moment, asta e tot ce pot spune pozitiv”.

De menţionat că Oceane Dodin (21 ani, locul 98 WTA) a participat la acest turneu din postura de lucky loser.

Adversar tradiţional

Simona Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 47.170 dolari şi 65 de puncte WTA, iar în turul următor o va înfrunta pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie 30, care a dispus la rândul ei, 6-3, 7-6 (7/4), de belgianca Alison van Uytvanck.

„Cu Radwanska va trebui să fiu mai agresivă, să găsesc unghiuri, să o împing în spate, să deschid terenul. Acesta este planul pe care trebuie să-l aplic, dar nu ştii niciodată, fiecare meci este diferit, fiecare meci este greu dar voi fi pregătită să joc şi sper să câştig”, a declarat Simona Halep.

Românca întâlnit-o de zece ori pe poloneza care ocupă locul 32 în clasamentul WTA, iar bilanţul este egal, 5-5. Radwanska a câştigat primele trei meciuri directe, înainte ca Halep să-şi înceapă ascensiunea în circuit, însă românca s-a impus de cinci ori în următoarele şapte întâlniri, inclusiv în ultimul duel, în 2016, la Cincinnati.

În vârstă de 29 de ani, Agnieszka Radwanska a cucerit 20 de titluri în carieră. Cea mai bună poziţie în clasamentul mondial a fost locul 2, ocupat în iulie 2012, după ce a pierdut în ultimul act la Wimbledon, împotriva Serenei Williams. De altfel, e singura finală de Mare Şlem din cariera polonezei.