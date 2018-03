Contra, mulţumit de jocul din Israel

« Alte stiri din categoria Sport

România a învins cu scorul de 2-1 (0-0) reprezentativa Israelului, într-un meci internaţional amical de fotbal, disputat sâmbătă seara la Netanya. Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Nicolae Stanciu (minutul 64) şi George Ţucudean (minutul 82), în timp ce pentru israelieni a punctat Tomer Hemed (minutul 60).

La finalul meciului, selecţionerul Cosmin Contra a mărturisit că i-a fost teamă de un dezastru în repriza secundă, după ce gazdele au deschis scorul, în minutul 60. „Suntem pe un drum bun, dar ceea ce contează sunt meciurile oficiale. Mi-a fost frică după 1-0 că ne vom prăbuşi. Am avut 20 de minute foarte proaste, n-am ştiut să gestionăm finalul de meciuri şi vrem să nu mai suferim atât. Totuşi, am avut o reacţie extraordinară, iar jucătorii merită toate felicitările. Avem un lot bun, echilibrat”, a spus Contra, la interviurile de după meci.

Selecţionerul a făcut mutări excelente, i-a introdus pe Nicolae Stanciu şi pe George Ţucudean, iar cei doi au adus victoria României cu reuşite spectaculoase, însă Bancu a fost şi el remarcat de selecţionerul României. „Bancu a fost printre cei mai buni jucători de la Craiova şi nu mi-a fost frică să-l bag. Aveam nevoie de incursiunile lui. A făcut un meci bun şi mă bucur pentru el. Eu încerc să-mi fac o idee clară şi să mă bazez pe şapte-opt jucători”, îşi propune Contra.

Selecţionatele României şi Israelului s-au întâlnit de 21 de ori până acum, iar palmaresul este favorabil „tricolorilor”, care au înregistrat 11 victorii (inclusiv cea de la Netanya), în timp ce israelienii s-au impus de cinci ori, alte cinci partide încheindu-se la egalitate. Precedenta victorie a ţării noastre în faţa Israelului data din anul 1996 (2-0 la Bucureşti, în meci amical), în timp ce israelienii au câştigat ultima confruntare cu România, în 2010 (2-0 la Timişoara, tot într-un amical).

Stanciu, la al 20-lea meci

Selecţionata României va disputa mâine seară, de la ora 21:30, un nou amical, în compania reprezentativei Suediei, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta va fi primul meci disputat de „tricolori” pe noua arenă din Bănie. „O să ne aştepte un meci mult mai greu cu Suedia. Atunci când am mingea la 20 de metri, la 16 metri de poarta adversa, mereu încerc să şutez şi cred că e una dintre calităţile mele foarte bune. Înainte trăgeam mai mult la poartă, îmi place şi acum, dar nu o fac la fel de des, pentru că în unele meciuri joc şi într-o poziţie mai retrasă. Important e că am câştigat, nu că am marcat eu. Am intrat cu poftă de joc, de fiecare dată când vin la naţională vreau să joc pentru ţara mea. E al 20-lea meci la naţională şi sunt mândru de acest lucru. Majoritatea golurilor le dedic viitoarei mele soţii, dar reuşitele sunt şi pentru bunica mea, familie, pentru cei apropiaţi şi cei care mă susţin necondiţionat. Acum, avem mai multe şanse să mergem la Euro, ar fi o dezamăgire incredibilă să ratăm calificarea”, a declarat Nicolae Stanciu.