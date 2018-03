Contra se teme de gazonul de la Craiova

« Alte stiri din categoria Sport

Cosmin Contra a declarat ieri că starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proastă şi îi dezavantajează pe jucătorii noştri în amicalul de astăzi, cu echipa Suediei, care are jucători masivi. „Voi încerca să introduc un 11 care să îi pună în dificultate pe jucătorii suedezi. Ştim că starea gazonului va fi foarte grea, pe ei avantajează, fiind o echipă masivă, fizic, care joacă direct pe cele două vârfuri. Pe noi ne dezavantajează un pic terenul, dar sper ca băieţii să fie conştienţi că mâine avem nevoie de atitudine, de luptă, să ne batem cu ei la fiecare minge şi sper ca acest lucru să fie în favoarea noastră. Mâine (n.r. - astăzi) trecem de la un gazon impecabil pe care l-am avut în Israel, la un gazon care ne va pune în dificultate, pe care trebuie probabil să alergăm mai mult, să ne batem mai mult pentru fiecare minge şi atunci vom vedea mâine dacă suntem pregătiţi să facem lucrul acesta. Probabil că gazonul se va rupe încă de la încălzire şi atunci va trebui să ne adaptăm cât mai repede la condiţiile de joc. Este şi un exerciţiu de adaptare la condiţiile de joc, de antrenament, ceea ce jucătorii au făcut foarte bine până în acest moment, au fost profesionişti”, a spus Contra.

Selecţionerul naţionalei a mai afirmat că Suedia are mai mult de şapte jucători care au peste 1,89-1,93 metri şi atunci pentru amicalul de marţi va trebui să găsească jucătorii care să îi pună în dificultate, iar „o armă” în acest sens a jucătorilor săi ar putea fi cea a şutului de la distanţă. „Avem jucători care utilizează acest procedeu foarte bine, doar că de foarte multe ori nu vrem să mai facem o mişcare în plus şi să tragem la poartă. Nicolae Stanciu are această calitate, a încercat în Israel şi a dat un gol foarte frumos. Mai avem jucători care fac lucrul acesta şi este o armă care ne poate avantaja. Încurajez orice jucător ca de la 23-30 metri de poarta adversă să inventeze, să facă ceva diferit”, a mai spus Cosmin Contra.

Acesta a caracterizat amicalul cu Suedia ca fiind „un meci destul de greu”, pentru că este o echipă calificată la Mondialul din Rusia, o echipă foarte bine organizată, tipic nordică, foarte puternică din punct de vedere fizic, cu un joc bine definit. „Venim după o victorie importantă în Israel, mai ales că veneam după o înfrângere acasă cu Olanda. Băieţii au reacţionat foarte bine la 1-0 în Israel. Am avut posibilitatea să analizăm ieri cele 15 minute mai puţin bune pe care le-am avut în a doua repriză”, a mai spus antrenorul.

Meciul amical România - Suedia va avea loc în această seară, de la ora 21:30, la Craiova, şi va fi transmis de Pro TV.