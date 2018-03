FRF a stabilit programul Cupei României

« Alte stiri din categoria Sport

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a stabilit programul turului semifinalelor ediţiei din acest an a Cupei României.

Astfel, marţi, 17 aprilie de la ora 17:00 într-un meci care va fi transmis în direct de Digi Sport şi Telekom Sport, AFC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaş, urmând ca joi, 19 aprilie, CS „U” Craiova să primească vizita FC Botoşani, într-un meci care va avea loc de la ora 20:30 şi va fi transmis în direct de PRO X, Digi Sport, Telekom Sport.

Returul semifinalelor este programat pe 8 mai, programul şi televizările celor două partide urmând a fi stabilit ulterior.

La pariuri, marea favorită la câştigarea ediţiei din acest an este trupa pregătită de Devis Mangia care are o cotă de 1,75 pentru a-şi adjudeca trofeul. FC Botoşani, formaţie pregătită de Costel Enache, are o cotă de 4,00 pentru a câştiga în premieră Cupa României. Celelalte două semifinaliste, AFC Hermannstadt şi Gaz Metan Mediaş au fiecare cota 6,00 pentru a reuşi la rândul lor această performanţă.

Până la jocul de pe Stadionul „Ion Oblemenco”, FC Botoşani va mai susţine patru partide oficiale: pe 30 martie de la ora 18:00 în deplasare cu Chiajna, pe 3 aprilie de la ora 18:00 acasă cu Dinamo (n.r. - joc restanţă din etapa a II-a a play-out-ului), pe 7 aprilie de la ora 18:00, pe teren propriu cu FC Voluntari, şi pe 16 aprilie, de la ora 18:00, la Timişoara, cu ACS Poli.