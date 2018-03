Meci decisiv pentru naţionala U19

« Alte stiri din categoria Sport

Meciul România - Ucraina, decisiv pentru calificarea al Campionatul European „under 19” din 2018, va avea loc tot la Ploieşti, pe Stadionul „Ilie Oană”, a declarat, ieri, selecţionerul Adrian Boingiu. „În acest moment, a rămas în continuare Ploieştiul, pentru că în condiţii atmosferice similare şi cu un teren care nu e cu mult mai bun în altă parte, preferăm Ploieştiul, unde ne-am simţit bine din toate punctele de vedere, în mod special datorită atmosferei pe care a creat-o publicul care a venit al stadion”, a declarata Boingiu, la Digi Sport.

România conduce cu şase puncte Grupa a IV-a de calificare, din care mai fac parte Ucraina, Suedia şi Serbia. Ucraina este pe locul 2, cu patru puncte, astfel că „tricolorii” se pot califica la turneul final şi cu un rezultat de egalitate. „Vom intra pe teren având şansa egalului de partea noastră, dar egal pe care nu-l putem obţine decât atacând. Nu o să intrăm pe teren şi să aşteptăm 90 de minute. În principiu, vom juca aşa cum am fi făcut-o dacă am fi avut nevoie de o victorie, dar ceva mai ponderat şi mai aşezat, gândind foarte bine ceea ce facem. Ucraina este o echipă bună, cu o organizare de joc foarte bună, joacă un sistem diferit de cel al echipelor cu care am jucat până acum, pentru că joacă 3-4-3, au un grup de trei jucători pe linia de fund care sunt foarte bine organizaţi. Va fi foarte greu să reuşim să-i destabilizăm. Dar din dorinţa de a înscrie, pot să fie supuşi greşelii şi atunci avem jucători care să poată face acest lucru. Va fi foarte dificil pentru că suntem în faţa îndeplinirii unui obiectiv pe care nu-l vedeam atât de realizabil la începutul acestei campanii”, a adăugat tehnicianul.

România a obţinut două victorii până în prezent, scoruri 4-0, cu Serbia, şi 2-1, cu Suedia, în timp ce Ucraina a înregistrat un rezultat de egalitate, scor 0-0, cu Suedia, şi o victorie, scor 2-1, cu Serbia.

Meciul România - Ucraina va avea loc astăzi, de la ora 19:00 şi va fi transmisă de Digi Sport.